Musk-bedrijf Neuralink beschuldigd van dierenmishandeling

Neuralink, het bedrijf van de Amerikaanse zakenman Elon Musk dat onderzoek voert naar breinimplantaten die kunnen communiceren met apparaten, wordt beschuldigd van dierenmishandeling. Het bedrijf ontkent de aantijgingen.

Volgens dierenrechtenorganisatie Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM) ondergaan de apen waarop Neuralink zijn technologie test ‘wrede operaties’ en moeten de dieren een ‘extreem lijden’ doorstaan. De hersenen van de apen zouden door slordige testen extreem verminkt zijn en de dieren zouden daarna voor dood achtergelaten worden. Dat stelt PCRM in een klacht die het tegen Neuralink heeft ingediend bij het daarvoor bevoegde Amerikaanse ministerie van Landbouw.

De klacht draait rond proeven die Neuralink tussen 2017 en 2020 samen met de universiteit van Californië uitvoerde. Daarbij implanteerden onderzoekers een chip met de grootte van een muntstuk in de schedel van makaken. Daarbij zou het bedrijf de stof BioGlue gebruikt hebben, die schadelijk bleek voor de hersenen van de apen. In de klacht wordt beschreven hoe de dieren na de implantatie psychologische neveneffecten vertoonden, waaronder angst, braken, een slechte eetlust, haaruitval en zelfs zelfverminking. Verschillende apen zouden overleden zijn na de test.

Maandag ontkende Neuralink in een officiële verklaring de beschuldigingen. Het bedrijf stelt dat het proefdieren ‘respecteert en eert’. Het noemt de data van PCRM misleidend en stelt dat het ‘voldeed en nog steeds voldoet aan de door de federale overheid opgelegde normen’. De samenwerking met de universiteit van Californië is intussen afgelopen.

Neuralink geeft verder aan dat er apen gestorven zijn na testen, maar dat sommige van deze overlijdens ‘terminale procedures’ waren. Daarbij worden proefdieren na een operatie op ‘een humane wijze’ geëuthanaseerd. ‘Dieren die in deze categorie vallen, werden door het veterinaire personeel als gezond genoeg beschouwd om eenmaal verdoofd te worden, maar hebben mogelijk niet de juiste kwaliteit van leven vanwege een reeds bestaande aandoening’, aldus het bedrijf.

Vorig jaar deelde het bedrijf nog een video van de aap Pager die spelletjes speelt via hersenimplantaten. Musk liet in het verleden al verstaan dat het doel van dit soort experimenten is om verlamde personen een computer of smartphone te laten besturen met hun hersenen.