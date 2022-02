Wie wint de Boon? An Olaerts en Guinevere Claeys over ‘De gevangenisjaren’

Wie wint de allereerste editie van de Boon, de gloednieuwe Vlaamse literatuurprijs voor fictie en non-fictie enerzijds en voor kinder- en jeugdliteratuur anderzijds. In deze podcast stellen we u vijf weken lang op donderdag de vijf genomineerden voor in elke categorie. Beginnen doen we met ‘De gevangenisjaren’ van Erdal Balci en ‘Films die nergens draaien’ van Yorick Goldewijck en Yvonne Lacet.





Het jeugdboek ‘Films die nergens draaien’ gaat over het leven durven aanpakken op het moment dat het zich aandient, zo zeggen de auteurs. Collega Veerle Vanden Bosch stelt de roman aan u voor.

‘De gevangenisjaren’ van Volkskrant-columnist Erdal Balci is een autobiografische roman over een Turkse man die naar Nederland komt en merkt hoe hij gevangen zit in zijn en in de Nederlandse cultuur. Onze columniste An Olaerts las het boek en gaat erover in gesprek met chef Letteren Guinevere Claeys.

Een vakjury bekroont uiteindelijk de winnaars. Maar er is ook een publieksprijs en voor die prijs telt uw stem. Stemmen op uw favoriet voor de Boon kan nog tot en met 22 maart via standaard.be/de-boon



