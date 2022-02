Europese Commissie mag weerspannige lidstaten EU-geld weigeren

Voortaan kan de Europese Commissie Europees geld tegenhouden wanneer een lidstaat de rechtsstaat met de voeten treedt. Het nieuwe instrument daarvoor doorstond de juridische toets en zorgt vooral in Hongarije en Polen voor nervositeit.

Het nieuwe rechtsstaatmechanisme is in overeenstemming met de Europese verdragen. Het Pools-Hongaarse beroep ertegen is verworpen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie gemeld. Het nieuwe instrument laat de Europese Commissie toe om financiële steun niet uit te betalen bij schendingen van de rechtsstaat. ‘Schendingen van de beginselen van de rechtsstaat kunnen gevolgen hebben voor het goed financieel beheer van de begroting of de financiële belangen van de EU’, luidt de redenering.

Het groen licht hing al een tijdje in de lucht. De advocaat generaal, die voor het Europees Hof van Justitie al eens de oefening maakte, concludeerde dat er juridisch gezien niets mis is met het instrument. De Commissie treedt hiermee niet buiten zijn bevoegdheid, omdat het gaat om de begroting en financiële belangen van de EU. Het Hof neemt vandaag die redenering over en kan zich officieel over de kwestie uitspreken.

Top 2020

Het nieuwe mechanisme heeft z’n wortels in een Europese topvergadering van december 2020. Bij heikele gelddiscussies sleepten onderhandelaars daar een ‘rechtsstaattoets’ uit de brand. Die moet ervoor zorgen dat geld correct besteed wordt.

Het rechtsstaatmechanisme komt er naast ‘artikel 7’ van het Verdrag. Daarmee kan het stemrecht van een lidstaat opgeschort worden wanneer die te veel dwarsligt met de rechtsstaat. Alleen: dat instrument bleek de afgelopen jaren onwerkbaar door de unanimiteit. Usual suspects. Polen en Hongarije hielden elkaar steeds de hand boven het hoofd.

Snel schakelen

De Commissie bleef niet stilzitten in afwachting van een fiat van het Europees Hof. Brussel bouwde al mogelijke dossiers op. Op 18 november waarschuwde ze de Poolse en Hongaarse regering ook dat problemen met de onafhankelijkheid van justitie, de gebrekkige vervolging van corruptie en manke procedures bij openbare aanbestedingen een risico kunnen vormen voor de financiële belangen van de EU en tot straffen kunnen leiden.

Volgens een hoge bron bij de Commissie wordt het makkelijker om een dossier op te bouwen tegen Hongarije dan tegen Polen. Volgens de verordening moet er een duidelijk verband aangetoond worden tussen schendingen van de beginselen van de rechtsstaat én het goed financieel beheer van de begroting. Het gesjoemel met aanbestedingen, het cliëntelisme en nepotisme in het land van Viktor Orban lenen zich daar makkelijker toe dan de meer algemene uitholling van de rechtsstaat in Polen.

Parlementsleden ongeduldig

Belgisch Europarlementslid Tom Vandekendelaere (CD&V) reageert opgelucht op de beslissing. ‘Het Europees Hof van Justitie heeft klare wijn geschonken. Er zijn geen excuses meer voor verder uitstel’, zegt hij. ‘Elke dag dat de Europese Commissie wacht, is weer een dag dat er onrechtmatig geld vloeit in de zakken van corrupte handlangers en familieleden van Orban in Hongarije... is weer een dag dat de Poolse regering het onafhankelijke justitiesysteem in Polen verder ontmantelt.’ Hij noemt de uitspraak van vandaag een duidelijk signaal dat Europa de rechtsstaat moet beschermen.

Zijn Open VLD-collega Hilde Vautmans wil het mechanisme ook zo snel mogelijk inzetten. Ze vindt ook dat de Europese Commissie te lang heeft gewacht en meespeelde met de vertragingsspelletjes van Orban. ‘De situatie is klaar en duidelijk: er moet nu iets gebeuren, niet morgen. Een positieve beslissing van het Hof waarin het van oordeel is dat het mechanisme wel legaal is, zal dit nogmaals bevestigen. De excuses van de Europese Commissie raken zo snel op.’

