Crevits over arbeidsdeal: ‘Voor activeringsbeleid is federale overheid nodig’

Dat premier Alexander De Croo (Open VLD) bij de voorstelling van de arbeidsdeal benadrukte dat het activeringsbeleid ‘voor de regio’s’ is, valt niet goed bij Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

‘Ik werd er wat ongemakkelijk van’, reageert minister Crevits op Radio 1 over de uitspraak van De Croo. ‘De federale en Vlaamse overheid hebben elkaar nodig om de werkzaamheidsgraad op te krikken.’

Ze wijst op de verschillen tussen de regio’s. In Vlaanderen is volgens haar de grootste uitdaging de langdurig zieken. ‘Om dat aan te pakken wil ik graag een Vlaams-federaal akkoord’, merkt de minister op. In Wallonië en Brussel ligt de werkzaamheidsgraad nog lager. ‘Zij hebben een ander soort uitdagingen’, zegt Crevits die nog steeds een werkzaamheidsgraad van 80 procent in Vlaanderen nastreeft.

Om die verschillen in het land aan te pakken, pleit Crevits al langer voor een ‘asymmetrisch beleid’. ‘Ik geef een tweede voorbeeld’, zegt ze. ‘De VDAB zegt dat vrijwilligerswerk helpt als opstap richting werk. Als we daarmee iets willen doen, hebben we de federale dienst RVA nodig. Waarom laten we de regio’s dat niet zelf doen?’

Op de vraag of werkloosheidsuitkeringen moeten beperkt worden in de tijd, zegt Crevits: ‘Ik vond dat Kris Peeters (toenmalig federaal minister van Werk, CD&V, red.) in de vorige legislatuur een goed plan had. Dat beschreef een nieuwe degressiviteit.’ Morrelen aan de werkloosheidsuitkeringen vindt Crevits ‘niet onbespreekbaar’.