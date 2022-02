Mechels kopstuk van drugsbende met Frank Masmeijer gearresteerd in Dubai

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zijn overgegaan tot de arrestatie van de Mechelse cocaïnesmokkelaar Farhan Bouzambou (41). De Mechelaar werd eind vorig jaar tot elf jaar celstraf veroordeeld voor zijn aandeel in het dossier waarin ook de Nederlandse televisiepresentator Frank Masmeijer betrokken was.

De 41-jarige Bouzambou werd gearresteerd op vraag ons land. De Mechelaar werd na zijn veroordeling in oktober 2021 op de internationale opsporingslijst van Interpol geplaatst. België zal aan de Verenigde Arabische Emiraten vragen om de drugstrafikant uit te leveren aan ons land.

Voor België wordt de uitlevering van Bouzambou een belangrijke testcase. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) sloot vorig jaar een uitleveringsverdrag af in Abu Dhabi, maar tot dusver leverde dat geen resultaten op. Zo werd de uitlevering van de van internationale drugssmokkel verdachte Nordin El Hajjioui (in Antwerpen bekend als ‘dikke Nordin van den Dam’) aan ons land geweigerd op procedurele gronden. De Emiraten weigerden ook al om grote drugsbaronnen als Camorra-baas Rafaele Imperiale en het Albanese maffiakopstuk Denis Matoshi uit te leveren Italië.

België hoopt nu toch een aantal veroordeelde drugssmokkelaars vanuit het gangsteremiraat Dubai uitgeleverd te krijgen. De uitlevering van Farhan Bouzambou zal daarom met argusogen gevolgd worden. Als Bouzambou naar België zou worden uitgeleverd, dan weten de andere veroordeelde drugssmokkelaars uit Antwerpen meteen dat ze niet langer kunnen rekenen op de bescherming van het regime in de emiraten.

Autoverhuurbedrijf

Farhan Bouzambou, voormalige schoonbroer van de eveneens naar Dubai uitgeweken Othman E.B., verblijft al enkele jaren in Dubai, waar hij een autoverhuurbedrijf en een bekend restaurant zou uitbaten. Bouzambou werd veroordeeld als kopstuk in de zaak met Frank Masmeijer, die tijdens het proces getuigde hoe Bouzambou hem in elkaar had geslagen omdat hij een uithaling van bijna 500 kg cocaïne had doen mislukken.

De veroordeling van Bouzambou had heel wat voeten in de aarde. In 2017 werd hij voor de eerste keer veroordeeld door de correctionele rechtbank. Hij ging in beroep, wat in 2019 een celstraf van twaalf jaar opleverde. Het Hof van Cassatie verbrak het arrest, waarna de Dubai-vluchteling een nieuw proces kreeg. Het hof van beroep veroordeelde Bouzambou opnieuw, maar gaf hem een jaar strafkorting omdat de zaak al zolang aansleept. Het hof sprak ook de onmiddellijke aanhouding uit.