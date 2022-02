Weerbericht | Zachte temperaturen en veel wind

Woensdag wordt het zwaarbewolkt met regen of motregen. In de namiddag tijdelijk droog met lokale opklaringen. De temperaturen blijven zacht bij maxima tot 13 of 14 graden. Vooral tegen de avond en in de nacht naar donderdag is er veel wind, tot 80 km/u.

Woensdagvoormiddag regent het. Rond of iets na de middag wordt het droger met vooral in het noordwesten en noorden enkele opklaringen. In het zuiden blijft het grijs en regenachtig. Later op de middag en vooral tegen de avond gaat het opnieuw regenen vanuit het westen. Het wordt zeer zacht bij maxima van 9 graden in de Hoge Venen tot 13 of zelfs 14 graden in Laag- en Midden- België. De zuidwestenwind is vrij krachtig tot krachtig met rukwinden rond 50 of 60 km/u, tegen de avond oplopend naar 70 of 80 km/u.

Woensdagavond verwachten we eerst nog perioden van regen. ‘s Nachts wordt het wisselend bewolkt met soms brede opklaringen vanaf het westen, maar lokaal vallen er ook nog enkele laatste buien in het noorden en het oosten van het land. De wind neemt opnieuw toe in kracht en wordt krachtig in het binnenland en zeer krachtig aan zee met rukwinden van 80 tot 90 km/u. De minima liggen tussen 5 of 6 graden op de Ardense hoogten en 8 of 9 graden in Laag- en Midden-België.

Donderdag wordt het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Tegen de avond neemt de bewolking opnieuw toe met vooral over het westen enkele buien. Het wordt iets minder zacht met maxima tussen 6 en 11 graden. Er waait een vrij krachtige en aan zee eerst nog krachtige westelijke wind met rukwinden rond 70, lokaal in het oosten tot 80 km/u.