16-jarige Mack Rutherford wil zijn grote zus Zara achterna: ‘Ik plan de wereld solo rond te vliegen’

Een maand na zijn zus Zara (19), kondigt de Belgisch-Britse Mack Rutherford (16) dat hij óók in zijn eentje de wereld rond zal vliegen. Zijn plan: de jongste persoon ooit worden die per vliegtuig de wereld rondreist.

‘Ik heet Mack Rutherford, ik ben 16 jaar oud en ik ben van plan solo de wereld rond te reizen. Mijn reis begint op 17 maart 2022 en ik wil het huidige wereldrecord, van jongste man die ooit rond de wereld vliegt, verbreken’, schrijft Mack op zijn website macksolo.com.

Toen Mack in juli 2020 zijn vliegbrevet haalde, schreef hij al geschiedenis. Hij was toen amper vijftien jaar oud en werd zo de jongste piloot ooit. Zijn grote zus Zara werd begin dit jaar de jongste vrouw die alleen de wereld rond heeft gevlogen. Zij deed er iets meer dan vijf maanden over om vijf continenten en meer dan 50.000 kilometer te overbruggen.

Broer en zus Rutherford hebben het van geen vreemden. Hun Britse vader Sam is een voormalig legerpiloot die de vliegmicrobe eerst doorgaf aan hun Vlaamse moeder Beatrice, en daarna ook aan zijn twee kinderen.