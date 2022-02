Nieuw-Zeeland maakt conversietherapie strafbaar

Nieuw-Zeeland heeft een wet aangenomen die conversietherapie verbiedt.

De nieuwe wet maakt het strafbaar om te proberen iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit te veranderen of te onderdrukken door middel van therapie. Overtreding van de wet kan leiden tot gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

‘Dit is een geweldige dag voor de regenbooggemeenschappen in Nieuw-Zeeland’, zei minister van Justitie Kris Faafoi. ‘Er is geen plaats voor bekeringspraktijken in het moderne Nieuw-Zeeland.’ De term regenbooggemeenschappen verwijst naar homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en queers.