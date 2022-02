‘Dopinglab vond drie substanties tegen hartproblemen in staal Valieva’

De Russische kunstschaatsster Kamila Valieva had bij haar dopingcontrole eind december naast het verboden trimetazidine nog twee andere (wel toegelaten) substanties in haar lichaam die gebruikt kunnen worden tegen hartproblemen. Dat meldt The New York Times dinsdag.

Trimetazidine staat sinds 2014 op de verboden lijst van het wereldantidopingagentschap Wada omdat het de bloedcirculatie kan bevorderen. Volgens Valieva kwam ze met het product onvrijwillig in contact via medicatie die haar grootvader neemt. Het Internationaal Sporttribunaal Tas besliste haar zondag niet uit competitie te nemen op de Olympische Winterspelen, zonder zich uit te spreken over de grond van de zaak.

In de documenten die het labo van Stockholm, dat het staal van Valieva onderzocht, aan het Tas bezorgde wordt naast trimetazidine nog melding gemaakt van twee andere hartmedicijnen die in het systeem van de 15-jarige kunstschaatsster zijn aangetroffen. Volgens The New York Times, die de documenten kon inkijken, gaat het om L-Carnitine en Hypoxen, twee producten die niet op de verboden lijst staan. De moeder van Valieva zou aan verantwoordelijken van het Russisch antidopingagentschap Rusada hebben verklaard dat haar dochter Hypoxen nam om hartritmestoornissen te bestrijden.

In een reactie zegt Travis Tytgart, topman van het Amerikaanse antidopingagentschap, dat de combinatie van deze drie middelen kan leiden tot ‘een hoger uithoudingsvermogen, minder vermoeidheid en betere zuurstofopname’.

Valieva mocht dinsdag ondanks alle heisa gewoon aantreden in de korte kür en zette meteen de hoogste score neer.