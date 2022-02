PSG in slotminuten langs Real Madrid, Manchester dolt met Sporting Lissabon

In de heenronde van de achtste finales is de topaffiche tussen PSG en Real Madrid in blessuretijd beslist in het voordeel van de Fransen. Onze landgenoot Thibault Courtois stopte een strafschop van Messi, maar moest in de slotminuten een treffer van Mbappé uit de netten rapen. In de andere partij ging Manchester City moeiteloos met 0-5 winnen op het veld van Sporting Lissabon.

Bij de Koninklijke was er vanavond maar één koning en dat was doelman Thibaut Courtois. Onze landgenoot stopte in de heenwedstrijd van de 1/8ste finales van de Champions League een strafschop van Messi en hield Mbappé meermaals van de 1-0. De avond eindigde alsnog op een anticlimax, want in de 94ste minuut wist Mbappé toch Courtois te kloppen. Oververdiend weliswaar: PSG heeft de zege niet gestolen.

Manchester City bouwt een feestje in Portugal Foto: Action Images via Reuters

Manchester City heeft genoeg aan één helft

In Lissabon hing er veel minder spanning in de lucht. De thuisploeg begon met veel moed, maar na een warrige fase met Foden en De Bruyne werkte Mahrez de bal al snel tegen de netten. De VAR moest ingrijpen en valideerde het doelpunt. Even later trapte Bernardo Silva de 0-2 in de drop binnen. Elke kans was goed voor een doelpunt. Net na het halfuur tikte Foden de 0-3 voorbij doelman Adan. Nog was de lijdensweg van Sporting niet voorbij. Bernardo Silva trapte zijn tweede van de avond binnen na voorbereidend werk van Sterling. De thuisploeg voetbalde al bij al nog goed meer maar kreeg wel vier ballen in het mandje. Ruststand 0-4.

Hetzelfde spelbeeld bleef overeind in de tweede helft. Bernardo Silva tekende voor een hattrick maar op aangeven van de VAR ging het feestje niet door. Geen nood, Raheem Sterling krulde even later de 0-5 heerlijk in de winkelhaak binnen. Sporting werd aangevuurd door een warm en fanatiek publiek maar kon geen enkele voldragen aanval in elkaar knutselen. City is zo eigenlijk al zeker van een plaatsje in de kwartfinale van de CL. Opdracht nu al volbracht voor de troepen van Pep Guardiola.