DS Podcastfestival komt er nu echt aan

Het eerste podcastfestival van De Standaard kan nu echt van start gaan, straks op 1 en 2 april in Oostende. De tickets liggen te wachten.

De Standaard had het festival oorspronkelijk vorig jaar in december gepland, maar daar heeft een niet nader genoemd virus een stokje voor gestoken. Niet getreurd. Het feest voor het (relatief) jonge medium podcast vindt nu in de lente plaats tijdens het eerste weekend van april aan zee. De line-up is haast ongewijzigd in vergelijking met december. Alle headliners hebben hun komst bevestigd.

Brian Reed, de maker van S-Town, een van de populairste podcasts ooit, komt. Net als collega’s van het NRC, de BBC, The New York Times en The Wall Street Journal.

Xander De Rycke komt, Michèle Cuvelier, Alex Agnew, Wim Oosterlinck , de makers van De Volksjury… Het hele programma vindt u op dspodcastfestival.be.

Misschien bent u wel de enige die nog ontbreekt? Dan kunt u op diezelfde website al een ticket kopen vanaf 5 euro. Had u al een ticket, dan is dat gewoon geldig voor deze nieuwe data.