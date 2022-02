Nederland gooit ‘alles weer open, maar in stappen’

Nederland zal de coronabeperkingen opheffen. Dat gebeurt in ‘grote stappen’ ‘die snel achter elkaar’ zullen volgen. Dat heeft de minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers aangekondigd.

De gehele samenleving gaat weer open, kondigde Kuipers aan op een persconferentie die live op tv te volgen was. ‘Niet in een keer, maar in stappen. Dat worden grote stappen, snel achter elkaar. Dat gebeurt met het oog op de kwetsbaren in de samenleving. Want we kunnen niet zonder elkaar’, zegt hij.

Eind vorig jaar ging Nederland weer volledig in lockdown, als enige Europese land. In januari volgde al een reeks versoepelingen. Zo mocht ook de horeca weer beperkt open. In combinatie met de opmars van omikron zorgde dat voor een piek in het aantal besmettingen. ‘Maar we lijken nu op of over de piek heen te zijn’, aldus de minister. Toch waarschuwt hij voorzichtig te blijven. ‘Het aantal besmettingen blijft ontzettend hoog’. Een afbouw in stappen is daarom noodzakelijk, stelt hij.

Vanaf 25 februari vervalt de regel om afstand te houden van elkaar, en de mondkapjesplicht. Er is wel nog een een uitzondering voor openbaar vervoer en op luchthavens. Toch is het volgens hem voorlopig nog beter om grote mensenmassa’s te mijden. ‘Vier carnaval in je eigen omgeving. Vier het in het café, maar niet in grote menigten’.

Op 15 maart beslist de Nederlandse regering over de regels die voorlopig wel overeind blijven. Behalve de uitzonderingen voor openbaar vervoer is dat ook de verplichting om nog minstens halftijds thuis te werken.

Nederland leek er al even op gebrand om Denemarken te volgen met het volledig afschaffen van de coronabeperkingen. De coronamaatregelen hebben bij onze noorderburen voor veel polarisering gezorgd.