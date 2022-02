Studenten na grensoverschrijdend gedrag: ‘Eindelijk komt een protestbeweging op gang’

Aan universiteiten in het hele land verzamelden vandaag tientallen studenten om hun ongenoegen te uiten over de manier waarop hun universiteiten omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag. ‘Er is nood aan een extern meldpunt – een Comité U.’

‘Wij geloven u’, stond te lezen op de spandoeken en vlaggen vaneen groep van vijftig studenten die op dinsdagmiddag afzakte naar het Leuvense Ladeuzeplein. Onder de prille winterzon scandeerden ze slogans als ‘Slachtoffers ongehoord, zo kan het niet meer voort’. In alle speeches tijdens de actie – die was georganiseerd door Comac, de studentenvereniging van de PVDA – verwezen de studenten naar een ‘zwijgcultuur’ aan hun universiteit, waardoor het zo lang duurde vooraleer gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het licht kwamen (DS 7 februari).

‘Het is belangrijk dat wij hier zijn’, zei organisatrice Anaïs Stals. ‘We moeten stop zeggen. We kunnen niet langer stil zijn.’

Studente pedagogische wetenschappen Juna Ghaye zei in een speech dat het ‘anno 2022 nog altijd geen evidentie is om als vrouw aan de universiteit te studeren’. ‘Bepaalde domeinen, zoals dat van de exacte wetenschappen, worden nog altijd door witte mannen gedomineerd. Zij zijn het summum van kennis, en een vrouw die de stap zet in zo’n domein, probeert zich dubbel zo hard te bewijzen. Zo ontstaat de ongezonde machtsverhouding waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag mogelijk wordt.’

Comité U

Aan de Vrije Universiteit Brussel kwamen een zeventigtal studenten, sympathisanten en enkele proffen samen voor het rectoraat van Caroline Pauwels om hun stem te laten horen. De VUB stopte eind vorig jaar de samenwerking met hoogleraar D.T. na een tuchtprocedure (DS 29 januari). De 49-jarige man, die actief was binnen de vakgroep kunstwetenschappen en archeologie en sinds 2015 hoofddocent was, wordt ervan beschuldigd de voorbije jaren verschillende studentes seksueel benaderd te hebben. In totaal kwamen er 23 meldingen binnen.

‘Zodra het nieuws bekend werd dat de professor in stilte ontslagen was, dat de studenten het zwijgen werd opgelegd en dat er zoveel meldingen niet goed zijn aangepakt, hebben wij meteen gezegd dat we actie moesten ondernemen,’ zegt Lisa Boyon (23), studente sociologie aan de VUB en een van de organisatoren van de actie, ‘zeker wanneer er maar nieuws bleef komen van verschillende universiteiten, waardoor de woede alleen groter werd en uiteindelijk leidde tot protesten over heel het land.’

Ook aan de universiteiten van onder meer Gent, Luik en Namen vonden vandaag acties plaats. Zowel in Brussel als in Leuven werd een meer toegankelijk, extern meldpunt als cruciaal naar voor geschoven.

‘We hebben nood aan een Comité U’, zei Maïka De Keyzer, professor en afgevaardigde voor vakbond ABVV aan de KU Leuven. ‘Een centraal, extern meldpunt. Transparant en onafhankelijk, waar slachtoffers in alle vertrouwen terecht kunnen. Dat moet helpen om een structuur- en cultuuromslag te realiseren.’ Van de Keyzer zei ook dat ze ‘opgelucht’ te zijn was dat de zaken van grensoverschrijdend gedrag aan de oppervlakte kwamen. ‘Eindelijk komt er een protestbeweging op gang. De storm zal niet snel gaan liggen.’

Op staande voet

Amal Abdirashid Mohamed (26), studente sociaal-cultureel werk aan de Erasmushogeschool – deel van de VUB – wil ook een strengere bestraffing zien. ‘Een persoon in een machtspositie die daar misbruik van maakt, zou op staande voet ontslagen moeten worden’, zegt ze. ‘Daar hoort geen commotie over te zijn. Nu koos de universiteit kant, en niet die van de slachtoffers. Dat is walgelijk. Als student geef je vertrouwen aan de universiteit, het is niet meer dan normaal dat je dat vertrouwen ook terugkrijgt.’