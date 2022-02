Amy Schumer, Wanda Sykes en Regina Hall presenteren Oscars

Actrices Wanda Sykes, Amy Schumer en Regina Hall presenteren de uitreiking van de Oscars op 27 maart. Dat meldt CNN. Het is de eerste keer dat drie vrouwen de hosts zijn van de ceremonie.

‘Goeiemorgen Amerika, ik weet niet wie dacht dat dit een goed idee was, maar ik presenteer de Oscars samen met mijn goede vrienden Wanda Sykes en Regina Hall’, zei Schumer in een video die getoond werd op Good Morning America.

Het is al geleden van 2018 dat er nog gastheren of -vrouwen waren voor de Oscars. In 2019 werd comedian Kevin Hart gekozen, maar die zette uiteindelijk een stap opzij vanwege controverse rond zijn persoon.

Het is de eerste keer dat de job naar drie vrouwen gaat. Het is wel niet de eerste keer dat er meer dan één host was. In 2011 presenteerden James Franco en Anne Hathaway samen. Het is geleden van 1987 dat er nog drie presentatoren waren.

De Oscars worden dit jaar op 27 maart uitgereikt. The power of the dog en Dune zijn met respectievelijk twaalf en tien nominaties de grootste kanshebbers. Voor het eerst werden er tien films genomineerd in de categorie ‘beste film’.