Kremlin-criticus Navalny kijkt aan tegen nog eens tien jaar cel

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny riskeert een celstraf van tien jaar in een nieuwe rechtszaak. De Kremlin-criticus wordt aangeklaagd voor het verduisteren van omgerekend meer dan 4 miljoen euro uit zijn anticorruptiestichting. Die werd vorig jaar verboden, net als andere organisaties van de gedetineerde Navalny.

De 45-jarige Navalny moet zich ook verantwoorden voor vermoedelijke minachting van een rechter tijdens een eerdere zitting, waarvoor hij nog eens zes maanden cel kan krijgen.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz, dinsdag op bezoek bij de Russische president Vladimir Poetin in het kader van de Oekraïne-crisis, sprak zich uit tegen de veroordeling van Navalny. ‘Mijn standpunt over Navalny is heel duidelijk. Zijn veroordeling strookt niet met de principes van een rechtsstaat’, aldus Scholz na afloop op de gezamenlijke persconferentie.

De nieuwe rechtszaak tegen de opposant vindt plaats in het strafkamp waar Navalny al ruim een jaar opgesloten zit voor het schenden van zijn voorwaardelijke vrijlating in een oude corruptiezaak. De oppositieleider had zich moeten melden bij de autoriteiten, terwijl hij in Duitsland werd behandeld vanwege een vergiftiging die hij aan het Kremlin wijt. Hij moet nog een kleine 1,5 jaar van die volgens hem politiek gemotiveerde straf uitzitten in een strafkolonie in Pokrov, 100 kilometer ten oosten van Moskou.

Rusland zette Navalny vorige maand op de lijst van ‘terroristen en extremisten’. Eerder werden ook de organisaties van de opposant als ‘extremistisch’ geclassificeerd. Daardoor werden juridische procedures gestart tegen verschillende militanten van zijn anticorruptiestichting, van wie een deel ondertussen in ballingschap leeft.