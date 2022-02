Duchâtelet dient klacht in tegen ‘gekochte titel’ van Anderlecht in 2014

Roland Duchâtelet heeft dinsdag officieel klacht ingediend voor matchfixing in de titelstrijd van het seizoen 2013-2014. De oud-voorzitter van Standard viseert onder meer Anthony Vanden Borre, Ilombe Mboyo, Anderlecht en KRC Genk.

Duchâtelet zegt al langer dat Anderlecht de titel van 2014 te danken heeft aan matchfixing. Nu gaat hij ook over tot actie. De Truiense ondernemer diende woensdagmorgen een strafklacht met burgerlijke partijstelling in bij het parket van Brussel. Dat bevestigde hij aan Het Belang van Limburg.

Duchâtelet viseert in zijn klacht KRC Genk, Anderlecht, toenmalig Genk-speler Ilombe Mboyo en toenmalig Anderlecht-speler Anthony Vanden Borre. Zo zouden beide spelers horloges hebben uitgedeeld om matchen te beïnvloeden. Duchâtelet wil vooral dat hun vermeende opdrachtgevers (lees: makelaar Mogi Bayat) bestraft worden en wil dat de zaak grondig onderzocht wordt.

Ook Anderlecht

Opvallend: ook Anderlecht sloot zich bij de klacht aan. Paars-wit deed dat om burgerlijke partij te zijn en inzage te krijgen in het dossier. ‘RSC Anderlecht benadrukt dat het enkele maanden geleden al zelf klacht heeft ingediend met burgerlijke partijstelling in dit dossier, na de beschuldigingen over matchfixing in een RTBF-reportage. De huidige directie wordt hier uiteraard niet geviseerd’, laat de club in een reactie weten.

Duchâtelet heeft zijn oog laten vallen op twee wedstrijden: Anderlecht - Genk (4-0) en Genk - Club Brugge (3-2). Zijn club Standard lag een straatlengte voor, maar zag Anderlecht in de play-offs langszij komen.

Ook Paul-José Mpoku en Jelle Van Damme, twee sleutelspelers van het Standard van 2013-2014, dienden klacht in. Zij deden dat alleen tegen Anderlecht en KRC Genk, en niet tegen hun collega-voetballers Vanden Borre en Mboyo. Daarnaast sloten al drie supporters zich bij de klacht aan.