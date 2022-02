‘Kinder-gamingplatform Roblox is broeinest van hackers, oplichters en virtuele seksspelletjes’

Roblox, een gamingplatform voor kinderen, is een broeinest van hackers en oplichters. Dat blijkt uit afzonderlijk onderzoek van de Britse omroep BBC en mediabedrijf Vice.

Roblox is een platform waarop kinderen games kunnen spelen, maar ook zelf hun eigen spelletjes kunnen maken om met vriendjes online te spelen. Er staan zeker al 18 miljoen door gebruikers gemaakte games op het platform. Dat loopt uiteen van spelletjes waarin voor dieren gezorgd moet worden, tot spelers die samen een huis bouwen.

Uit onderzoek van de BBC bleek dinsdag dat niet alle spelletjes op het platform even onschuldig zijn. Wie er specifiek naar zoekt , komt al snel in online ruimtes waar avatars van gebruikers onder meer virtueel seks met elkaar hebben.

Bij veel games hebben spelers de mogelijkheid om met elkaar te chatten. Veel van wat er in de chats bij de seksuele spelletjes wordt geschreven, ‘kan niet worden afgedrukt op een volwassen nieuwswebsite, laat staan in een chat bij een kinderspel’, omschrijft de BBC.

‘We weten dat er een extreem kleine groep gebruikers is die opzettelijk de regels probeert te overtreden’, aldus een woordvoerder van Roblox aan de BBC. Het bedrijf zegt alle afzonderlijke afbeeldingen, video's en audiobestanden die naar het platform geüpload worden zowel handmatig als via algoritmes te controleren.

Hackers en oplichters

Een spelletje spelen of maken op Roblox is gratis, maar het platform heeft een eigen munt, Robux geheten, die met echt geld aangekocht wordt. Wie bijvoorbeeld een leuke avatar op de site wil hebben, of een game wil maken met uitgebreide functies, moet daar met Robux voor betalen.

Maandag schreef Vice over elf spelers die op Roblox gehackt werden en daarbij waardevolle items die ze bij spelletjes verdiend of gekocht hadden, kwijtraakten. Onder de slachtoffers waren ook enkele kinderen. De virtuele spullen gingen vervolgens op online marktplaatsen voor tienduizenden dollars van de hand. In totaal raakten de gedupeerde spelers zo virtuele spullen en munten kwijt die in de echte wereld een marktwaarde van honderdduizenden dollars vertegenwoordigen.

De gebruikers werden vooral gehackt door middel van phishing, een vorm van internetfraude waarbij gebruikers naar een valse website gelokt worden, waar ze hun wachtwoord of andere gevoelige informatie moeten invullen. De website lijkt van Roblox te zijn, maar is in handen van criminelen, die de vergaarde gegevens gebruiken om het account van het slachtoffer te stelen en hem of haar virtueel kaal te plukken. Ook het zogeheten ‘sim-swapping’, waarmee criminelen op slinkse wijze de simkaart van een speler overnemen, is een populaire methode om Roblox-gebruikers op te lichten.

Ook tegen hackers en oplichting meent Roblox hard op te treden: ‘We hebben meer dan tien jaar besteed aan het bouwen van een streng beveiligingssysteem en -beleid waar we trots op zijn en die we voortdurend ontwikkelen naarmate onze gemeenschap groeit’, laat een woordvoerder van het bedrijf weten aan Vice. Er is een speciaal team dat zich bezighoudt met ‘informatie over bedreigingen, het opvolgen van kwaadwillende activiteiten en het nemen van passende maatregelen’, voegde de woordvoerder daaraan toe.

