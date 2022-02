Oud-voorzitter Lokeren Roger Lambrecht overleden

Ex-Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht is op 90-jarige leeftijd overleden. De bandenmagnaat was tussen 1994 en 2019 voorzitter van de club waarmee hij twee keer de beker won. Hij werd ook genoemd in Operatie Schone Handen.

Lambrecht was eerst voorzitter van FC Eksaarde, de club van zijn woonplaats, voor hij in 1994 dezelfde functie opnam bij Sporting Lokeren.

Lambrecht was een opgemerkte en kleurrijke figuur, die de trainingen van zijn club vaak vanuit zijn auto volgde. Er passeerden heel wat trainers bij de Oost-Vlaamse club, maar vaak greep hij terug naar dezelfde namen. Georges Leekens, Slavoljub Muslin en vooral Peter Maes kenden er meerdere passages.

Sinds 2010 had Lambrecht al de dagelijkse leiding van zijn club uit handen gegeven, maar hij bleef wel eigenaar en geldschieter.

In 2019 liet Lambrecht de club definitief over aan voetbalmakelaar Louis De Vries. ‘Ik besefte al langer dat het hoog tijd was om de club over te laten’, klonk het toen bij Lambrecht. ‘Nu de beslissing uiteindelijk is gevallen, voel ik in de eerste plaats dankbaarheid dat ik deze mooie club zolang heb mogen leiden. Ik heb dat altijd met volle overtuiging gedaan. Natuurlijk waren niet alle beslissingen de juiste, maar ik denk toch dat wij als provincieclub samen mogen terugkijken op een heel mooi parcours. Mijn grootste zorg was dat er continuïteit kwam.’

Een jaar later ging de club echter in vereffening. De Vries was daarbij vernietigend voor de rol van Lambrecht. In een gesprek met Sport/Voetbal Magazine zei hij dat er onder voorganger Lambrecht ‘gestolen is bij het leven. En ofwel wist hij het niet, ofwel was hij de grip kwijt.’

Lambrecht kwam ook in opspraak bij operatie Schone Handen. Het federaal parket wou hem naar de rechter doorverwijzen. De verhalen over zwart geld binnen voetbalclub Lokeren tijdens het bewind van Lambrecht zijn talrijk. Hij hield zijn onschuld echter altijd staande.