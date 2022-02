Het Russische ministerie van Defensie publiceerde beelden die zouden aantonen hoe enkele troepen zich terugtrokken aan de grens met Oekraïne. De mededeling en de beelden stemmen het Westen voorzichtig optimistisch.

De spanning stijgt in het oosten van Oekraïne. De voorbije week trokken buitenlandjournaliste Corry Hancké en fotograaf Gert Jochems voor De Standaard naar het frontgebied. In onderstaande video vertelt Corry wat haar het meest is bijgebleven na een week in Oekraïne.