Hoge telecomprijzen vallen te vermijden

Telecomproducten zijn in België een stuk duurder dan in de buurlanden. Door wat uit te kijken bespaart u mogelijk driehonderd euro per jaar.

De Belg betaalt een stuk meer voor telecomdiensten dan inwoners uit onze buurlanden, zegt telecomregulator BIPT. Voor individuele diensten, zoals mobiele telefonie, zijn de prijzen soms scherp in ons land. Maar dat plaatje verandert wanneer producten worden gebundeld. Dan liggen prijzen meestal een stuk hoger dan in de ons omringende landen.

Het verklaart waarom telecomproviders zo graag van die ‘packs’ verkopen, waarin vaste en mobiele telefonie, internet en digitale televisie samenkomen. Ze verdienen er meer aan, én het maakt dat klanten minder snel naar de concurrentie overstappen.

Toch kan de aandachtige consument die hogere prijzen voor een deel ontlopen, zo stelt de regulator, in een nieuw nationaal prijsonderzoek. Door niet alle eieren in één mand te leggen, en op zoek te gaan naar alternatieve aanbieders. Het BIPT komt tot die aanbeveling dankzij een prijsvergelijking gebaseerd op tien verschillende gebruikersprofielen.

Zoek de underdog

Wat mobiele telefonie betreft, zijn de ‘historische merken’ steevast het duurst, zegt het BIPT. Dat zijn Proximus, Telenet/Base, en Orange. En toch is 90 procent van de consumenten daar klant. ‘Het lijkt alsof er op de Belgische markt maar drie merken aanwezig zijn’, klinkt het. Nochtans loont het om elders te kijken. Zo zijn de lagekostenmerken van die grote drie ook al een stuk goedkoper. Denk aan Scarlet en Mobile Vikings bij Proximus of hey! van Orange. Ook zijn er heel wat alternatieve mobiele operatoren die goedkoper zijn, zoals Edpnet, Neibo of Youfone. Omschakelen van de grote drie naar die kleinere merken kan volgens het BIPT voor het gros van de burgers verlagen met 50 tot 100 euro op jaarbasis.

Voor vaste diensten, zoals vast internet en digitale televisie, geldt hetzelfde advies: de klassieke spelers Proximus, Telenet en Voo zitten bovenaan de prijscurve, terwijl andere aanbieders goedkoper zijn. Bijkomende winst kan je boeken door goed te kiezen welke opties je al dan niet nodig hebt. Kijk je alleen maar Netflix, dan heb je genoeg aan een internetabonnement en heeft het geen zin voor digitale tv te betalen, bijvoorbeeld. Betaalt je werkgever uw mobiele telefonie, kies dan niet voor een product met een simkaart erin. Voor sommige profielen kan dat een besparing van 215 euro op jaarbasis betekenen, klinkt het.

Op www.bestetarief.be vind je een zoekmachine die de goedkoopste tarieven presenteert op basis van je persoonlijke verbruiksprofiel.

Mijd de packs

Cruciaal, zo stelt de regulator, is voor een ‘gemengde oplossing’ gaan: het goedkoopste aanbod voor je gebruiksprofiel kiezen, en dat per dienst. Daarbij neem je bijvoorbeeld mobiele telefonie af bij de ene operator en vast internet bij andere. Uit de simulaties van het BIPT blijkt dat zulke combinaties steevast een pak goedkoper zijn dan de ‘packs’ die telecomproviders zo graag verkopen. De bottom line is daarom: wil je geld besparen, blijf dan van die packs weg.