Parijs pakt endometriose aan: ‘Nee, extreme pijn bij je regels is niet normaal’

Frankrijk komt met 20 miljoen euro over de brug om de ziekte endometriose aan te pakken. Die kan leiden tot extreme buikkrampen en zelfs onvruchtbaarheid. Een op de tien vrouwen zou eraan lijden.

‘Miljoenen vrouwen lijden in stilte: dat is krankzinnig.’ De Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran kondigde gisteren groots aan dat Frankrijk een Europese voortrekker wil zijn in de bestrijding van endometriose. Dat is een chronische ziekte waarbij weefsel dat erg lijkt op baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder begint te groeien. Het kan zich vastzetten op verschillende plaatsen in het lichaam, zoals de eierstokken of de darmen. De belangrijkste symptomen zijn hevige pijn en vruchtbaarheids­problemen. Door littekenweefsel kunnen organen gaan samenkleven.

Een op de tien vrouwen zou eraan lijden. Te vaak gaan meisjes en vrouwen ervan uit dat pijn bij hun regels ‘erbij hoort’. Ook bij dokters is de ziekte nog te weinig bekend, waardoor te laat doorverwezen wordt naar een gynaecoloog. Gemiddeld duurt het zeven jaar vooraleer een diagnose gesteld wordt. In die periode lopen de gezondheidskosten op, zonder dat er een directe oplossing is. Die onwetendheid moet aangepakt worden, vindt Véran, die gisteren meer dan 20 miljoen euro vrijmaakte.

President Emmanuel Macron maakte duidelijk dat endometriose geen probleem is van vrouwen alleen, maar van de hele maatschappij. ‘Vrouwen met endometriose worden belemmerd als ze willen studeren, werken of sporten. De ziekte veroorzaakt pijn en maakt invalide. Het is de belangrijkste oorzaak van onvruchtbaarheid.’

Grootste database ter wereld

Het Franse actieplan bestaat uit drie speerpunten: wetenschappelijk onderzoek, een betere toegang tot zorg voor iedereen en sensibilisering. ‘Frankrijk krijgt de grootste database ter wereld over endometriose. Door verschillende bestaande databases samen te voegen en te structureren, kunnen we 11.000 vrouwen dag na dag, in realtime volgen. Ter vergelijking: het grootste bestand dat er is geweest, is tot nu toe Amerikaans en heeft slechts ongeveer 9.000 vrouwen’, legt Véran uit. Er zou ook een speekseltest ontwikkeld worden om de ziekte op te sporen. Die test is minder invasief dan een laparoscopie, en zou dus breder ingezet kunnen worden, schrijft Le Parisien. De Franse ‘endotest’ zou al na enkele dagen uitsluitsel kunnen geven over de ziekte. ‘Vandaag de dag gaan patiënten door de hel als artsen niet naar hen luisteren, erkent Philippe Descamps, gynaecoloog in het Universitair Ziekenhuis van Angers en vicevoorzitter van de Internationale Federatie van Gynaecologie en Verloskunde (FIGO). Daarom wil Véran ook de medische opleiding van de eerstelijnszorg versterken. Ook leerkrachten moeten signalen van helse pijn kunnen opvangen en doorspelen. Tot slot wil hij endometriose laten opnemen in het gezondheidsdossier van leerlingen, en gynaecologische consulten makkelijker toegankelijk maken.