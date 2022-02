Ruimteafval op ramkoers met de maan ‘is van Chinese raket, niet van SpaceX’

Het ruimteafval dat waarschijnlijk op 4 maart inslaat op de maan, is afkomstig van een Chinese raket. Dat heeft een Amerikaanse astronoom dinsdag bekendgemaakt. De man beweerde eerder dat het een onderdeel van een ruimtevaartuig van SpaceX was dat een krater op de maan zal gaan maken.

Het is niet een stuk van de meertrapsraket van de Falcon 9 dat op ramkoers ligt met de maan, maar 2014-065B, de boosterraket voor de Chang’e 5-T1 maanmissie uit oktober 2014.

Behalve meer duidelijkheid over de herkomst van het ruimteafval is volgens astronoom Bill Gray ook de precieze plek waar het puin in zal slaan een paar kilometer opgeschoven. De datum van 4 maart en het tijdstip van 13.25 uur Belgische tijd blijven wel staan. ‘Het kan zijn dat ik er een paar seconden naast zit’, relativeert Gray op zijn blog.

De inslag op de maan zal vanaf de aarde niet te zien zijn. Het stuk ruimteafval weegt zeker vier ton en stevent met een snelheid van ongeveer 2,58 kilometer per seconde op de maan af. Het is hoogstwaarschijnlijk de eerste keer dat een stuk ruimteafval onbedoeld de maan raakt. Meestal wordt tijdens interplanetaire missies de delen die een raket gedurende de ruimtereis achterlaat in een bepaalde baan gestuurd, waardoor deze ver uit de buurt van de aarde en de maan blijven.

Waar het ruimteafval van de SpaceX-raket is gebleven weet de astronoom niet. ‘Ik denk dat SpaceX dat zelf ook niet weet, anders hadden ze de afgelopen weken best kunnen laten weten dat het niet hun ruimtevaartvuilnis is dat zal inslaan op de maan. Het zou goed kunnen dat de SpaceX rommel in een baan om de zon is terechtgekomen’.