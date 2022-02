België spil van grote drugsoperatie in verschillende Europese landen: tussen de 100 en 200 huiszoekingen

In België en enkele omringende landen zijn sinds dinsdagochtend tussen de 100 en 200 huiszoekingen aan de gang om een internationaal vertakte drugsbende te ontmantelen. De actie komt er dankzij het ontgrendelen van het versleutelde communicatiesysteem Sky ECC, waar het criminele milieu jarenlang mee werkte.

Het zwaartepunt van de politieoperatie in ons land ligt in en rond Brussel, maar ook in Antwerpen en in het Luikse voeren de speurders verscheidene huiszoekingen uit. Tegelijkertijd zijn in verscheidene ons omringende landen, zoals Duitsland, Nederland en Italië, tientallen invallen aan de gang bij vermoedelijke leden van het internationale drugsnetwerk. In ons land alleen al staan tientallen personen op de lijst van verdachten die de speurders willen oppakken. De onderzoekers vermoeden dat zij daarbij ook wapens, heel wat cash geld en een aanzienlijke hoeveelheid drugs, voornamelijk cocaïne, zullen aantreffen. Bij heel wat doelwitten zullen de onderzoekers dan ook een beroep kunnen doen op de Speciale Eenheden van de federale politie.

• Douane nam 89 ton cocaïne in beslag in haven

Steun van Europol en Interpol

De operatie is van die omvang dat het federale parket steun krijgt van Europol en Interpol. In Brussel zijn zelfs verscheidene onderzoeksrechters stand-by om de talrijke verwachte mandaten tijdig te kunnen uitschrijven.

De gigantische antidrugsoperatie is vele maanden geleden geboren uit ontcijferde berichten onder drugstrafikanten in ons land. Die leidden onder meer tot het onderscheppen van een grote lading cocaïne in Duitsland. Voor het drugsnetwerk was dat het begin van het einde. De analyse van de versleutelde berichten maakte na verloop van tijd immers duidelijk dat de bende vertakkingen had in meerdere Europese landen. Eens de verdachten in kaart waren gebracht, werd besloten de voltallige bende op te rollen. Om de actie van de politiediensten in alle betrokken landen op elkaar af te stemmen, werd Europol ingeschakeld.

De eerste resultaten van deze grootscheepse antidrugsactie zullen later op de dag door het federale parket worden meegedeeld. Maar wellicht zal de eindbalans pas morgen kunnen worden opgemaakt.

Het is de tweede keer in enkele maanden tijd dat in ons land een grootschalige actie tegen de drugstrafiek op het getouw wordt gezet. Midden oktober vorig jaar werden in een soortgelijk onderzoek 114 huiszoekingen uitgevoerd, gericht tegen een bende drugstrafikanten waarvan de meesten van Albanese origine waren. Een zestigtal verdachten werden toen van hun vrijheid beroofd. Velen van hen vertoeven nog altijd in de gevangenis.