Experten en oppositie kraken de nieuwe arbeidsdeal: ‘Een typisch Belgisch compromis’

De federale regering bereikte afgelopen nacht een akkoord over de arbeidsdeal. Voornaamste doelstelling: de werkzaamheidsgraad tegen 2030 opkrikken tot 80 procent. Leden van de meerderheid bewieroken de deal nu al, terwijl oppositieleden en arbeidsmarktexperten het akkoord afkraken. ‘Dit is eerder een typisch Belgisch compromis dat een beperkte set aan maatregelen bevat die voorgesteld wordt als grote deal.’

‘Arbeidsdeal is een typisch Belgisch compromis waarin een alles bij elkaar heel beperkte set van maatregelen wordt voorgesteld als een grote deal. Dit komt uiteraard niet in de buurt van de hervormingen die we nodig om 80 procent tewerkstelling te komen’, stelt Ive Marx, arbeidsmarktspecialist en hoogleraar een de UAntwerpen.

Econoom Geert Noels sluit zich aan bij die kritiek en vindt dat ‘deze arbeidsdeal mini-stapjes voorziet, maar geen reuzensprong die nodig is’.

Zijn collega Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom bij Itinera schrijft: ‘Als er niet meer in zit dan deze “Arbeidsdeal” dan moet men ook maar consequent zijn en de doelstelling van de werkzaamheidgraad van 80% verlagen...’, schrijft hij op Twitter.

‘Na vorig jaar de werkloosheidsval te hebben vergroot, stelt de federale regering nu een arbeidsdeal voor zonder één noemenswaardige activeringsmaatregel. Andermaal wordt bewezen: Vivaldi is de regering voor de niet-werkenden. De PS dweilt met Vlaanderen de vloer aan’, zo tweette N-VA-voorzitter Bart De Wever dinsdagochtend.

Raoul Hedebouw, voorzitter van PVDA-PTB, focust niet op het bereiken van de beoogde werkzaamheidsgraad, maar maakt zich zorgen over de werkomstandigheden. ‘Dit is een arbeidsdeal op maat van de grote bedrijven, niet van de werkende klasse.’

‘Getrappel ter plaatse’

Technologiefederatie Agoria bestempelt de arbeidsdeal als ‘getrappel ter plaatse’. Eén van de tekortkomingen volgens hen is het niet verder stimuleren van werken ten koste van niet-werken. ‘Nochtans is een stevige financiële stimulans voor mensen om aan de slag te gaan of te blijven - zonder dat het de loonkost verzwaart - het voornaamste recept voor activering. Het gebrek aan moed om deze kaart op tafel te gooien, devalueert dit hele akkoord de facto tot het akkoord van de gemiste kansen’, klink het bij Jeroen Franssen, expert arbeidsmarktbeleid bij Agoria.

Daarnaast vindt de technologiefederatie de maatregelen omtrent flexibiliteit, zoals de vierdagenwerkweek en het recht op deconnectie, eerder ‘windowdressing’. Ook het akkoord inzake competentieontwikkeling valt volgens Agoria maar magertjes uit. Het enige positieve uit het akkoord is volgens de technologiefederatie de mogelijkheid voor de werknemer om tijdens de opzegtermijn op vrijwillige basis aan de slag te gaan bij de nieuwe werkgever of een opleiding te volgen.

Handelsfederatie Comeos reageert wel opgelucht op het akkoord. ‘Al onze leden hebben een digitale strategie, maar het ontbrak hen aan flexibiliteit in de arbeidsorganisatie om een goed alternatief te bieden voor de e-commerce die vanuit het buitenland werd georganiseerd’, zegt ceo Dominique Michel.