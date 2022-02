Novak Djokovic: ‘Liever minder titels dan een vaccin’

Het vaccin weigeren is een erezaak voor toptennisser Novak Djokovic. Als dat wil zeggen dat hij volgende toernooien moet afzeggen, neemt de Serviër dat er maar bij.

In een interview met de Britse zender BBCspreekt tennisser Novak Djokovic voor het eerst sinds zijn geweigerde deelname aan de Australian Open. Het nummer een van de wereld houdt voet bij stuk: van het vaccin moet hij niet weten. ‘Het is een individuele keuze’, legt Djokovic uit.

Als dat betekent dat hij Roland Garros en Wimbledon moet overslaan, ‘dan is dat de prijs die ik daarvoor wil betalen’, aldus de Serviër. Zo dreigt hij op twintig gewonnen grand slams vast te lopen, één minder dan concurrent Rafael Nadal.

De 34-jarige Djokovic houdt vol dat hij geen antivaxer is. ‘Als kind kreeg ik verschillende vaccinaties’, merkt hij op. Toch laat hij het coronavaccin voorlopig liever aan zich voorbijgaan. Het was de eerste keer dat Djokovic expliciet vertelde dat hij niet gevaccineerd is.

Wel zei hij een open geest te bewaren over de mogelijkheid om in de toekomst zich te laten vaccineren, ‘want we proberen allemaal collectief de best mogelijke oplossing te vinden om covid te stoppen’.

Zijn periode in het detentiecentrum van de Australische overheid noemde hij ‘niet gemakkelijk’. Hij moest er verblijven omdat zijn visa niet in orde was. Omdat hij niet gevaccineerd is, moest hij van de Australische overheid het land uit. Volgens Djokovic was hij volledig in orde met al zijn papieren, maar wilde de regering geen antivax-gevoelens aanwakkeren in het land. ‘Waar ik trouwens zelf niet mee akkoord ga’, benadrukt Djokovic.

Djokovic komt opnieuw in actie op het ATP-toernooi in Dubai vanaf 21 februari. Deelnemers hoeven er niet tegen covid-19 gevaccineerd te zijn.