Na weken getouwtrek ligt het akkoord er eindelijk: de federale regering heeft een arbeidsdeal. Om 9.15 uur geeft premier De Croo (Open VLD) meer uitleg op een persconferentie.

‘We hebben twee moeilijke coronajaren gehad. Hiermee zetten we de bakens van een goede economie. We hervormen. De hervorming van de arbeidsmarkt is daar een belangrijk deel van.’

De Croo geeft vier pijlers mee. De eerste is ‘meer vrijheid voor de werknemer’. Voor de coronacrisis leek vrijheid altijd te vloeken met de belangen van de werknemer. Dit akkoord toont dat die twee zaken toch te verzoenen zijn. Er komt meer vrijheid om arbeidsuren aan te passen. Dat kan handig zijn voor co-ouderschap.’ Als we tegemoet willen komen aan krapte op arbeidsmarkt, moeten we daarmee rekening houden.

De tweede pijler is vernieuwing. Het doel is om veel vlotter toegang te verlenen naar informatie.

Het derde element is de mogelijkheid om sneller over te schakelen tussen jobs. Van job veranderen moet dus gemakkelijker worden. België is daarin minder dynamisch, zegt De Croo. Tijdens een opzegperiode, kan iemand bijvoorbeeld al elders aan de slag.

De vierde pijler gaat over digitalisering. ‘Er moeten proefprojecten komen binnen de sector van e-commerce. Voor veel bedrijven zal die mogelijkheid kunnen worden uitgetest. Het is een sector die boomt, maar die ook wat regelgeving vraagt’, zegt De Croo.

Dermagne

Minister van Werk Pierre Yves Dermagne (PS): ‘Het recht op informatie is een belangrijke pijler. Dat gaat over recht op opleiding. Die wordt aangeboden door de werkgever. Het gaat om enkele dagen per jaar.’ Die pijler komt zowel de werkgevers als werknemers ten goede.

Er komt een recht op deconnectie. Mails antwoorden of berichten sturen na de werkuren kan dan ingeperkt worden.

Een vierdagenwerkweek kan, maar dat zal op vraag van de werknemer zijn. Tegelijk kan vrijwillig ook gekozen worden om meer uren te werken. ‘Het geeft het recht aan de werknemer om het te vragen’, legt Dermagne uit. De mogelijkheid om vier dagen te werken, of van week tot week verschillende uren werken, moet zorgen voor meer vrijheid.

Werkongevallen in de ‘platformeconomie’ moeten voortaan verzekerd worden. Dat zorgt voor een betere sociale bescherming, zegt Dermagne. De grijze zone die er nu is, moet opgeklaard worden. Daarvoor gaat onze regering aan de slag met voorstellen van de Europese Commissie. Volgens Vooruit-vicepremier biedt de tekst van de Europese Commissie een goed overzicht van wat de Belgische plannen inhouden.

Acht criteria

‘Bij platformen zie je schijnzelfstandigheid ontstaan’, zegt Vandenbroucke. ‘Werkgeverschap brengt rechten en verantwoordelijkheden met zich mee. Dat is een goed uitgangspunt.’ Bovendien wordt gekeken naar de feiten, niet naar de overeenkomst. Om die te interpreteren is het belangrijk om naar de algoritmes van zo’n platform te kijken. Daarom stelt de Commissie vijf criteria. Die moeten aanduiden of het gaat om een verhouding werkgever-werknemer of niet. In het Belgisch model komen er acht criteria. Die zijn weerlegbaar. We schrijven ons helemaal in bij het Europese verhaal.’ Voor zelfstandigen is het ook een goede zaak, vindt Vandenbroucke: ‘want dan zijn die van hun vrijheid gegarandeerd’.

Van de Europese criteria moeten aan twee van de vijf criteria gedaan worden. Met de Belgische erbij moeten drie van de acht criteria vervuld zijn.

‘Van 20 uur tot middernacht kunnen gewone werkuren worden, geen nachturen. Dat kadert binnen een pilootproject’, zegt minister David Clarinval. ‘Er komt monitoring van diversiteit. Die moet discriminatie per sector aanpakken aan de hand van een specifiek plan opgesteld voor de sector.’

‘De activiteitsgraad is gestegen onder deze regering’, besluit De Croo. ‘Dat zal verder stijgen door akkoorden, bijvoorbeeld door de platformeconomie te reguleren. De combinatie van werkloosheid en knelpuntberoep bijvoorbeeld. Verder komen er mogelijkheden om elders in het land te gaan werken, waar meer jobs zijn. Transitie tussen jobs moet vergemakkelijken. Ontslagvergoedingen zullen kunnen worden ingezet in iets ‘actiefs’, bijvoorbeeld de mogelijkheid om te herscholen. ‘Maar het puur activeringsbeleid is de bevoegdheid van de regio’s’, zegt De Croo.