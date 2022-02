Snoop Dogg en Kelly Clarkson presenteren liedjesfestival

Het is zover: de Verenigde Staten krijgen hun eigen versie van het Eurovisiesongfestival. Snoop Dogg en Kelly Clarkson zullen American song contest presenteren.

Het Songfestival wint al jaren aan populariteit in de Verenigde Staten. Nu brengt zender NBC een Amerikaanse versie, waarin de vijftig Amerikaanse staten plus de hoofdstad Washington D.C. en een aantal Amerikaanse gebieden (zoals Puerto Rico) het tegen elkaar zullen opnemen. In totaal zullen er 56 deelnemers zijn.

Dat werd bekendgemaakt vlak na het gesmaakte optreden van Snoop Dogg tijdens de pauze van de Super Bowl. Hij krijgt Kelly Clarkson, winnares van American idol in 2002, als co-presentator. Snoop Dogg en Clarkson waren allebei ook al te zien in de Amerikaanse versie van The voice.

Alle deelnemers moeten een nieuw nummer brengen. De formule wordt gerekt over een periode van acht weken en drie rondes (kwalificaties, halve finale en finale), van een eerste aflevering op 21 maart tot de grote finale op 9 mei. Dat is vlak voor het ‘echte’ Eurovisiesongfestival in Turijn, dat te zien is van dinsdag 10 mei tot en met zaterdag 14 mei. Het Eurovisiesongfestival vond voor het eerst plaats in 1956.