Weerbericht | Wisselvallig met zachte temperaturen

Dinsdag is er in de oostelijke landshelft eerst veel bewolking met nog enkele buitjes, terwijl het westen van het land brede opklaringen kent. Dat meldt het KMI.

In de loop van de dag bereiken de opklaringen eerst ook het oosten van het land, maar in de namiddag schuift een actieve regenzone vanaf het westen over het land. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 graden in Vlaanderen, zegt het KMI.

Dinsdagavond en volgende nacht blijft het zwaarbewolkt met regen. Het blijft ook winderig en vrij zacht. De temperaturen zakken slechts een graad of twee en komen niet beneden 3 graden in de Hoge Venen en 9 graden aan zee.

Woensdagvoormiddag is het zwaarbewolkt met regen, die geleidelijk wegtrekt naar het oosten. In de loop van de dag krijgen we een drogere periode met mogelijk enkele opklaringen. Daarna, vooral tegen de avond, gaat het opnieuw regenen. Het wordt zeer zacht met maxima van 9 graden in de Hoge Venen en tot 13 of 14 graden in de lage gebieden.

Donderdag is het vaak droog met soms brede opklaringen, maar vallen er ook nog enkele buien en staat er veel wind. Het wordt iets minder zacht met maxima tussen 6 en 11 graden. Vrijdag is er doorgaans veel bewolking en trekt een actieve storing door het land met regen en stevige windstoten. Het is opnieuw zacht met maxima tussen 9 en 13 graden.