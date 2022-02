'Bergbeklimmers vinden lichaam in canyon in Peru'

Een van de vier teams van bergbeklimmers die op zoek zijn naar de Belgische Natacha de Crombrugghe, die drie weken geleden verdween tijdens een solo-trektocht in de Andes, zou een lichaam hebben gevonden tijdens de zoektocht. Dat melden maandagavond verschillende Belgische media, daarbij verwijzend naar de Peruaanse kranten El Buho en La Republica.

Volgens El Bùho werd het levenloze lichaam gevonden op een pad in een gebied genaamd Tapay. Nog volgens de krant wordt een team van de Peruaanse Nationale Politie (PNP) ter plaatse verwacht. La Republica schrijft dat het lichaam zou gevonden zijn met de drone die de reddingswerkers gebruikten en in een ravijn lag, aan de andere kant van waar ze initieel zochten. De Peruaanse krant geeft ook aan dat het nog niet is bevestigd dat het gevonden lichaam dat van de Belgische toeriste is, maar wel dat het inderdaad om het lichaam van een vrouw gaat.

Natacha de Crombrugghe is sinds 24 januari vermist. Die dag zou ze vanuit een hostel in het dorpje Cabanaconde vertrokken zijn op een trektocht door de Colca Canyon, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van het land. Reddingswerkers hadden gisteravond bij hun zoektocht al 90 procent van de wandelpaden afgelegd die zich uitstrekken over het westelijke deel van de Colca-vallei, tussen Cabanaconde en het dorp Sangalle. De ouders van Natacha zijn een week geleden in Arequipa aangekomen om naar hun dochter te zoeken.