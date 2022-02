Er wordt al jaren gezegd dat kernfusie de energiebron van de toekomst is. Maar die toekomst schuift altijd maar verder en verder op. Kernfusie wordt daarom al lachend ‘de eeuwige belofte’ genoemd. En toch is er weer hoop nu een team wetenschappers erin geslaagd is om vijf seconden lang een recordhoeveelheid energie op te wekken met kernfusie.