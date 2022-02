Kernkabinet zit samen over nieuwe arbeidsdeal

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en zijn vicepremiers zitten sinds maandagavond 18.30 uur opnieuw samen om een grotere arbeidsdeal te onderhandelen. Een eerdere poging liep vorige week vrijdag vast.

Grootste discussiepunt is zoals bekend het statuut van platformwerkers, zoals Deliveroo-koeriers. Bedoeling is om in de ­huidige arbeidswetgeving duidelijkere criteria uit te werken waar rechters op kunnen steunen wanneer platformgebruikers hun statuut betwisten. Alleen is de vraag hoe streng die criteria worden. Vooral de liberalen willen voldoende flexibiliteit toelaten. In elk geval zou al wie actief is in de platform­economie een betere bescherming krijgen bij een arbeidsongeval.

Over de andere delen van de arbeidsdeal, zoals het avondwerk in de e-commerce, het recht om onbereikbaar te zijn, of een vierdaagse werkweek, is minder discussie.

Nadat de regering het eens is geraakt over het hele pakket, moeten de maatregelen nog terug naar de sociale partners voor een laatste advies.