Belgian Cats hebben ticket voor WK beet

Na een ijzersterke prestatie tegen Rusland (43–66) mogen de Belgian Cats zich opmaken voor het WK in Australië.

Na de logische overwinning tegen Puerto Rico donderdag stonden de Belgische basketbalvrouwen al met één been in Australië. Maar met een zege tegen Rusland konden ze hun ticket extra glans geven. De komst van ex-NBA-vedette Andrei Kirilenko – de voorzitter van de Russische basketbalfederatie – naar Santo Domingo inspireerde de Russinnen niet echt, want het waren de Cats die met een uitstekende partij voor de vierde opeenvolgende keer de maat namen van Rusland. Zo mogen ze zich nu al opmaken voor het WK eind september in Australië, hun zesde groot toernooi op een rij.

Emma Meesseman – ja, alweer zij – wees in het eerste kwart de weg. Met scores, rebounds en vooral veel flair was de kapitein van de Belgische dames de bezielster van de 7-13-bonus. De onvermoeibare Julie Allemand en Antonia Delaere maakten tempo, Maxuella Lisowa was weer verschroeiend in defensie en Kyara Linskens deed heerlijk haar ding in the paint.

Het maakte dat de Belgian Cats na een fantastisch eerste kwart een 12–22-bonus op zak hadden. Het trio Meesseman, Linskens en Allemand had halfweg al dubbele cijfers verzameld en na ook een ­sterke defensieve eerste helft stond er bij de rust een 27–41-voorsprong op het scorebord.

Roteren

De Belgian Cats begonnen slordig aan het derde kwart en leden enkele balverliezen. Maar de Russische vrouwen konden geen moment de indruk wekken dat ze een bedreiging vormden. Vijf ­minuten na de pauze hadden de Cats nog steeds een mooie 31-47-voorsprong op zak. Linskens incasseerde een ­derde fout, maar Delaere en co. bleven scherp verdedigen. Bij 41-61 was de twintiger en de zege een feit. De Cats kwamen niet meer in de problemen en bondscoach Valéry Demory kon rustig roteren en al z’n speelsters minuten geven.

‘Een nieuwe stap voorwaarts zetten op het WK is de volgende uitdaging’, zei Emma Meesseman na afloop. ‘Weet je dat we met deze nieuwe coach en groep misschien nog maar een achttal keer samen hebben getraind? Er is dus nog veel groeimarge.’

Ondanks de nederlaag kan ook Rusland zich nog plaatsen voor het WK komend najaar, als het vandaag Puerto Rico verslaat.