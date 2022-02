FC United: City Pirates: voetballen met een zware rugzak

Wat heb je geleerd als coach van City Pirates, vroeg Focus Knack aan Yves Kabwe. ‘Dat ­geduld een gouden zaak is’, was het simpele antwoord. Na twee afleveringen van FC United: City Pirates kunnen we alleen maar concluderen dat het geduld van Kabwe eindeloos is en maken we een diepe buiging voor zijn werk bij zijn voetbalclub op de Antwerpse Linkeroever. Daar is hij niet alleen trainer, maar vooral sociaal werker met een groot hart voor zijn spelers. Dat zijn stuk voor stuk jongens met (te) veel testosteron, (te) grote dromen en een (te) zware rugzak.