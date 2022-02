Voetbal onder code oranje: Pro League heft ook eet- en drankverbod op

Vanaf volgende vrijdag versoepelt de regering de coronamaatregelen naar code oranje. Dat heeft ook gevolgen voor het profvoetbal.

Volgens het nieuwe protocol verandert er heel wat: stadions mogen weer gevuld worden tot tachtig procent van de capaciteit, bezoekende fans zijn opnieuw welkom en ook de drankgelegenheden in het stadion mogen opnieuw hun deuren openen.

‘Vanaf komend voetbalweekend zijn bezoekende supporters opnieuw welkom in onze voetbalstadions’, aldus de Pro League in een schrijven. ‘De Pro League heft ook het drank- en eetverbod weer op.’

Opnieuw uitsupporters welkom

Eerder raakte al bekend dat ook de maximumcapaciteit opgetrokken kan worden. Stilaan kunnen supporters opnieuw genieten van een vrij normale voetbalbeleving. Vanaf vrijdag geldt in ons land code oranje op de coronabarometer, waardoor zo’n 80 procent van de zit- en staanplaatsen in onze stadions weer gevuld zullen zijn. Daar vaart het Belgisch voetbal wel bij, want de Pro League en haar clubs hebben de positieve aanmoedigingen van de fans broodnodig.

Omdat het coronavirus nu beter onder controle is, besliste de Pro League maandag dan ook om opnieuw uitsupporters toe te laten in de bezoekersvakken. Die maatregel was genomen om het risico op viruscirculatie te beperken tijdens de busreizen van de bezoekende fans.