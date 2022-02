Sportbestuurder die Standard wil overnemen in VS geschorst voor seksueel overschrijdend gedrag

Jared Porter (42), de Amerikaan die samen met de Canadees John Chayka (32) een bindend bod uitbracht op Standard, is door de Amerikaanse honkbalfederatie tot 2023 geschorst voor seksueel overschrijdend gedrag. Hij zou seksueel getinte en ongewenste berichten, waaronder een foto van zijn geslachtsdeel, verstuurd hebben.

De zaak-Porter, die gelijkenissen vertoont met het wangedrag van Marc Overmars bij Ajax, maakte begin vorig jaar nogal wat los in de Verenigde Staten. Porter was nog maar een maand algemeen manager van het bekende honkbalteam The New York Mets, toen aan het licht kwam dat hij enkele jaren daarvoor meer dan zestig seksueel getinte en ongewenste berichten gestuurd had naar een vrouwelijke journaliste. Toen zij daar niet op antwoordde, stuurde hij haar een foto van zijn geslachtsdeel.

De vrouw in kwestie was zo aangedaan door de feiten dat ze hem eerst probeerde ontlopen en uiteindelijk uit de journalistiek gestapt is. Porter heeft toegegeven dat hij de berichten gestuurd heeft en werd daarop meteen ontslagen door The New York Mets. Hij is sindsdien voor zijn gedrag ook geschorst door de overkoepelende Amerikaanse honkbalfederatie Major League Baseball tot 2023.

Porter, die begon als stagiair bij de Boston Red Sox en zich zo gestaag opwerkte tot hoofd van de scouting bij diverse honkbalclubs, werd gezien als een groot opkomend managementtalent in het honkbal. In New York was hij voor het eerst de grote baas.

