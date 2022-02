Kaillie Humphries wint goud voor VS, weken na het verkrijgen van haar burgerschap

Kaillie Humphries heeft het goud binnengehaald op de monobob, een nieuwe discipline op de Olympische Spelen. Humphries behaalde voor het eerst een medaille voor de VS. Ze verliet het Canadese team nadat ze een van haar coaches van pesterijen en intimidatie had beschuldigd.

De Amerikaanse Kaillie Humphries heeft olympisch goud veroverd in de monobob, een bobsleediscipline die voor het eerst op het olympische programma staat, uitsluitend voor vrouwen. De 36-jarige Humphries klokte na vier runs en drie zeges een tijd van 4:19.27 en was daarmee 1.54 seconden sneller dan haar landgenote Elana Meyers Taylor. Het brons was voor de Canadese Christine de Bruin. Humphries’ podiumplaats is uniek, want nooit eerder won een vrouw gouden medailles voor twee verschillende landen.

Humphries haalt hiermee haar vierde medaille in haar carrière binnen, waarvan drie keer goud. Het is de eerste die ze wint voor haar nieuwe thuisland Amerika. De bobsleester besliste na de Spelen van Pyeongchang in 2018 dat ze uit het Canadese team stapte, nadat ze een klacht tegen een van de coaches had ingediend. Ze zou er geleden hebben onder mentaal en verbaal misbruik. ‘Ik kan niet terugkeren naar een werkomgeving die volgens mij niet veilig is’, stelde ze toen.

Kaillie Humphries tijdens de monobob-race, waarbij slechts één atlete de slee duwt en bedient. Foto: isopix

Na de klacht koos Humphries ervoor om voortaan de Verenigde Staten te vertegenwoordigen, het thuisland van haar man. ‘Vanaf het moment dat ik mij publiekelijk uitsprak, wist ik dat mijn carrière erop zat in Canada, ongeacht de uitkomst. De enige kans die ik had om mijn carrière voort te zetten, was naar een ander land te trekken. Het zou niet mogen zijn dat ik moest vluchten, en dat mijn Olympische Spelen in gevaar kwamen omdat ik mijn stem heb laten horen, maar helaas was dat wel zo’, zei ze tegen BBC Sport. De klacht wordt nog steeds onderzocht.

Race naar burgerschap

Het was voor Humphries een race tegen de klok om op tijd de Amerikaanse nationaliteit te verkrijgen. Je mag alleen aan de Spelen deelnemen als je burger bent van het land dat je vertegenwoordigt. In november kreeg ze te horen dat ze het interview voor het staatsburgerschap eindelijk mocht doen, toevallig net tijdens de wereldbeker waar ze ook aan moest deelnemen om in Peking te geraken. Humphries sprong tussen haar trainingen en de wedstrijd door het vliegtuig op, en haalde zowel haar burgerschap als de winst binnen.

Na afloop van de olympische race was de winnares ontzettend gelukkig. ‘Dit is een emotioneel moment voor mij. Hoewel elke olympische reis anders is geweest, heb ik ervoor moeten kiezen om mijn geboorteland te verlaten. Ik heb moeten vechten. Er zijn veel mensen geweest die in de weg wilden staan en er zijn veel obstakels geweest om tot dit punt te komen.’

Kaillie Humphries neemt vrijdag ook deel aan de tweemansbob, waar ook onze Belgian Bullets, Ann Vannieuwenhuyse en Sara Aerts, aan bod zullen komen.