Brengt record kernfusie onuitputtelijke energie dichterbij?

Er wordt al jaren gezegd dat kernfusie de energiebron van de toekomst is. Maar die toekomst schuift altijd maar verder en verder op. Kernfusie wordt daarom al lachend ‘de eeuwige belofte’ genoemd. En toch is er weer hoop nu een team wetenschappers erin geslaagd is om vijf seconden lang een record hoeveelheid energie op te wekken met kernfusie.





Zou het dan toch lukken? In 2035 of later? En komt het dan niet hopeloos te laat? Wetenschapsjournalist Senne Starckx licht toe waarom dit record zo belangrijk is, en of we nog lang moeten wachten op deze eeuwige belofte.

