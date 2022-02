Amazon speelde de eerste beelden van de aankomende serie The rings of power uit tijdens de Super Bowl. De televisieserie vertelt wat zich duizenden jaren voor de gebeurtenissen uit de boeken The hobbit en The lord of the rings van J.R.R. Tolkien afspeelde. De serie heeft een duizelingwekkend prijskaartje: een miljard dollar, waarvan 456 miljoen voor het eerste seizoen en nog eens 250 miljoen voor de rechten. De langverwachte reeks zal uitkomen op 2 september.