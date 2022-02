Alles-of-nietspoging van Evy Poppe op big air mislukt: ‘Nog maar drie keer geprobeerd op training’

Snowboardster Evy Poppe heeft zich maandag niet kunnen plaatsen voor de finale van de big air op de Olympische Winterspelen van Peking. In haar laatste run moest onze 17-jarige landgenote veel risico’s nemen en ging het fout.

Evy Poppe moest telkens als dertigste en laatste van start in de big air competitie, een sprong van een spectaculaire schans. De beste twee resultaten op verschillende sprongen in de big air worden opgeteld om tot het eindresultaat te komen. Voor de finale was een plaats in de top twaalf nodig. De jury gaf Evy Poppe een score van 60.75 voor haar tweede run. Ze verbeterde zo haar score van de eerste run (44.00), waarin ze dezelfde sprong uitvoerde. Om in de top twaalf te geraken wist Poppe dat ze op haar laatste run een score van minstens 68 punten nodig had en nam ze meer risico door een double front flip te doen. Die leek te lukken, maar bij de landing kwam onze landgenote ten val. Zo kreeg ze amper 21 punten, waarmee ze tot een totaal van 81.75 en een 24e plaats kwam. De Nieuw-Zeelandse Zoi Sadowski Synnott kwam met 176.50 punten als beste uit de kwalificaties, voor de Japanse Kokomo Murase (171.00) en Reira Iwabuchi (158.50).

‘Een double front flip is een trick die bijna niemand doet, het is dan ook heel moeilijk’, verklaarde Poppe haar keuze voor de laatste sprong. ‘Die sprong is ook eng, omdat je twee keer naar voor gaat. Moest ik hem geland hebben ,dan zou er misschien een kans ingezeten hebben dat ik genoeg punten voor de top twaalf had gekregen.’

Foto: BELGA

Wat ging er door het hoofd van de 17-jarige Oost-Vlaamse toen ze als allerlaatste van die enorme schans naar beneden moest duiken? ‘Ik had geen schrik, maar voelde wel meer opwinding. Ik stond daar als allerlaatste boven op die schans en wist dat ik het moest doen in de laatste run. En dat met een sprong die ik nog maar drie keer had geprobeerd op training. Twee keer was hij gelukt. Ik had hem ook al een keer uitgevoerd op een wedstrijd en daar overkwam mij net hetzelfde als hier vandaag. Dus ik weet nu wat ik fout doe en wat ik moet rechtzetten. Bij mijn tweede frontflip leun ik te veel naar rechts.’

De crash van Poppe leek er pijnlijk uit te zien, maar veel schade liep ze niet op. ‘Het viel wel mee. Ik ga mijn bovenbenen voelen van de harde sneeuw, maar dat hoort erbij. Het was indrukwekkend om hier te staan. Deze Big Air is de meest spectaculaire waar ik ooit al op heb gestaan. Met al die toppers zoals Anna Gassers dan nog. Die doen natuurlijk veel moeilijkere tricks, maar het is geweldig om samen met hen dit te kunnen doen. Al had ik wel gehoopt om het hier in de Big Air beter te doen.’

Evy Poppe is nog maar 17 jaar. Zij werd in de plaats van Loranne Smans door het BOIC naar Peking gestuurd om ervaring op te doen voor de volgende Spelen. Eerder werd ze al veertiende op de slopestyle. ‘Dit is een heel groot leermoment geweest. Ik ben tevreden met hoe het hier is verlopen. Ik kom terug voor meer. Ik hoop op de Spelen van Milaan in 2026. Dat is het hoofddoel, daar ga ik volop voor trainen. Ik heb er nog meer zin voor gekregen.’