Terwijl de Los Angeles Rams de Cincinnati Bengals inmaakten op het speelveld, streden adverteerders in de reclameblokken tegen elkaar om de dollars van de Amerikanen. Met meer dan honderd miljoen kijkers was dit het moment om van hun reclamespotjes echte filmproducties te maken. We pikken er enkele van de meest opvallende uit.

BMW pakte uit met Arnold Schwarzenegger en Salma Hayek om de elektrische auto BMW iX aan de man te brengen. Zij spelen respectievelijk oppergoden Zeus en Hera die na hun pensioen hun tijd doorbrengen in Californië.

Het Amerikaanse autoconcern General Motors bracht een ludieke herwerking van Dr. Evil. De zelfverklaarde grootste schurk ter wereld zal de wereld overnemen – maar alleen als hij die eerst kan redden van de echte vijand nummer 1: klimaatverandering.

Ook de reclamespot van Hellmann’s heeft een ecologische insteek. Een line­bac­ker, een speler met een verdedigende rol in het American Football, weet iedereen tegen te houden die er nog maar aan denkt voedsel te verspillen. Amerikaans stand-upcomedianen acteur Pete Davidson vervult ook een rol in de spot.

Twee van Hollywoods favoriete komieken zitten in een advertentie voor Lay’s. Paul Rudd en Seth Rogen halen samen herinneringen op aan hun levenslange vriendschap. In elke herinnering maakt een zakje chips toevallig altijd deel uit van het decor.

Terwijl de meeste spotjes het over een humoristische boeg gooien, beslist het Amerikaanse biermerk Budweiser dat het een sentimentele snaar wil raken. De leuze ‘In het huis van de dapperen, betekent down nooit out’ verschijnt wanneer een paard na een pijnlijke val terug in volle glorie over het landschap galoppeert.