Canadese ijshockeybestuurder brengt bod uit op Standard

Het spel zit op de wagen. JKC Capital, een investeringsmaatschappij rond de Canadees John Chayka en zijn Amerikaanse partner Jared Porter, heeft een bindend bod uitgebracht op Standard.

Bruno Venanzi’s zoektocht naar vers geld nadert stilaan zijn ontknoping. Tot vrijdag 18 februari kunnen geïnteresseerde investeerders op Standard bieden. Alles wijst erop dat de Luikse club (deels) in buitenlandse handen komt. Het voorbije weekend bracht JKC Capital een officieel en bindend bod uit bij Venanzi, die momenteel nog 99 procent van de aandelen bezit.

Grote man achter JKC Capital is John Chayka (32). De Canadese ondernemer is medeoprichter van Stathletes, een databedrijf actief in het ijshockey, en was eerder general manager van ijshockeyteam Arizona Coyotes. Dat werd hij al op zijn 26ste, waarmee hij de jongste clubbestuurder in de geschiedenis van de NHL werd. Hij leidde de club voor het eerst in jaren naar de play-offs en vertrok er in 2020. Mee in het bod zit honkbalbestuurder Jared Porter. Hij was succesvol met onder meer de Boston Red Sox, dat dezelfde eigenaars heeft als Liverpool.

Meteen transfers

Naar verluidt wil de Noord-Amerikaanse partij een meerderheidsbelang in de Rouches bekomen en de dagelijkse leiding van de club overnemen. JKC zou meerdere clubs in West-Europa bezocht hebben, maar gecharmeerd zijn door de passie van de Standard-aanhang en de clubhistorie. Volgens Amerikaanse bronnen wil JKC meteen de transfermarkt op, met als doel opnieuw bovenin mee te doen. Ook de jeugdwerking en de vrouwenafdeling zou een extra stimulans krijgen.

JKC Capital is één van de vier partijen die hun concrete interesse in Standard kenbaar hebben gemaakt bij Venanzi. Het is nog niet bekend of de overige pistes - het gaat volgens meerdere bronnen over het Amerikaanse 777, een Zuid-Koreaanse speler in de vrijetijdssector en de Russische miljardair Sergey Lomakin - reeds een voorstel indienden.