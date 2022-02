Stromae verrast tijdens optreden van Arno en stapt mee op podium om hit te zingen

Wie zondagavond in de AB naar het concert van Arno ging kijken, kreeg een verrassing van formaat voorgeschoteld. Plots verscheen Stromae op het podium, om samen met zijn idool ‘Putain putain’ te zingen.

De 73-jarige Arno Hintjens is eerder deze maand begonnen aan een concertreeks in de Brusselse concerttempel. Tijdens die concerten zit hij het grootste deel van de tijd neer, maar tijdens ‘Putain putain’ veerde de rocker wel recht toen Stromae plots het podium opkwam. De twee zongen de hit zij aan zij.

Het was niet de eerste keer dat ze dat samen deden. In 2011 brachten ze het lied ook al eens samen in de AB en al tweemaal voor tv-optredens. Stromae heeft dan ook nooit weggestoken dat hij een grote bewonderaar is van Arno. In de Canvas-reeks Charlatan, over het leven van Arno, zegt hij daarover het volgende: ‘Arno richt zich tot de luisteraar op een heel bijzondere manier. Alleen hij kan op die manier verhalen vertellen, vind ik. Hij heeft ook iets kermisachtigs waar ik enorm veel van houd. Dat is iets wat we misschien wel gemeen hebben.’

Arno postte op Instagram ‘très content’ te zijn met zijn speciale gast. Hij speelt ook nog op maandag 21 februari en dinsdag 15 maart in de AB, maar de tickets zijn daarvoor zijn al lange tijd uitverkocht.