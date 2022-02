Weerbericht | Regenachtige start van de week

Het wordt een regenachtige maandag, met eerst zwaarbewolkt weer met regen. In de loop van de dag wordt het vanaf het westen wisselend bewolkt met enkele buien. De temperaturen kruipen tot 10 graden. Dat meldt het KMI.

Sommige buien kunnen maandag vrij intens zijn en gepaard gaan met korrelhagel en een donderslag. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 10 graden in het centrum. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit zuidwestelijke richtingen. De rukwinden lopen op tussen 50 en 65 km/u.

Maandagavond en -nacht blijft het wisselvallig met veel bewolking en verspreid over het land buien. Tegen de ochtend wordt het droger in het westen met brede opklaringen. Over de Ardennen komt er lage bewolking voor met plaatselijk mist. De minima liggen rond 1 graad op de Hoge Venen, 3 graden in het centrum en 6 graden aan zee. De wind waait matig uit west tot zuidwest, aan zee vrij krachtig tot krachtig uit westelijke richtingen.

Dinsdag is het eerst nog zwaarbewolkt in het oosten met perioden van regen of enkele buien, in het westen en het centrum is het droog met brede opklaringen. In de loop van de namiddag trekt een storing het land in vanaf het westen met regen. In het oosten is het in de namiddag grotendeels droog en gaat het tegen de avond opnieuw regenen. De maxima liggen tussen 4 graden op de Hoge Venen en 10 graden in Vlaanderen. De wind is ‘s ochtends matig uit westzuidwest en wordt in de loop van de dag geleidelijk vrij krachtig en aan zee krachtig uit zuidwest. Op het einde van de dag zijn er rukwinden tot 55 km/u.

Woensdagvoormiddag trekt een regenzone geleidelijk weg naar het oosten. Daarna blijft het wisselvallig met doorgaans veel bewolking en perioden van regen of buien. Het wordt zeer zacht met maxima van 9 tot 13 graden. De zuidwestenwind waait vrij krachtig in het binnenland en krachtig aan zee met rukwinden tot 60 à 70 km/u.

Donderdag wordt het wisselvallig en winderig met soms brede opklaringen maar ook enkele buien. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden. Er waait een vrij krachtige tot krachtige en aan zee krachtige tot zeer krachtige westelijke wind met rukwinden tot rond 70 km/u of meer.

Vrijdag trekt er een actieve regenzone voorbij van west naar oost, waarbij er vrij veel wind voorkomt. In de loop van de namiddag wordt het vaker droog met brede opklaringen, die vanaf het westen binnenkomen. De maxima veranderen weinig, tussen 9 en 13 graden.

Zaterdag gaat het in de loop van de dag regenen, maar komen er in de voormiddag, afhankelijk van de timing van de volgende storing, nog opklaringen voor. Maxima rond 9 graden in het centrum van het land. Er staat een goed voelbare wind.

Zondag verwachten we wolken, regen en wind. Maxima rond 10 of 11 graden in het centrum.