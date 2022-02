Hoorzitting in zaak Valieva afgelopen, Russin kent haar lot maandag

De hoorzitting in de dopingzaak rond de Russische kunstschaatsster Kamila Valieva is afgelopen, zo bevestigde het Internationaal Sporttribunaal Tas zondagavond.

Uitspraak wordt maandagochtend (Belgische tijd) verwacht. Daardoor zal er duidelijkheid worden geschept voor het begin van de individuele competitie op de Winterspelen, zoals het IOC nadrukkelijk wenste.

Valieva testte op 25 december positief op het verboden product trimetazidine. Het Russisch antidopingagentschap had het 15-jarige toptalent dinsdag een voorlopige schorsing opgelegd na het bekendraken van de positieve test, maar na beroep van de kunstschaatsster werd die beslissing een dag later teruggedraaid waardoor ze op de Spelen kon blijven. Het IOC, het wereldantidopingagentschap Wada en de Internationale Schaatsunie Isu tekenden vervolgens beroep aan tegen het opheffen van die schorsing. De bal ligt nu in het kamp van het Tas.

Valieva kwam deze Spelen al in actie met het landenteam, waarmee ze goud won, en is ook de topfavoriete voor de individuele competitie waarin ook Loena Hendrickx zal aantreden.