Rap, hiphop en activisme tijdens halftime Super Bowl

Tijdens de halftime break van de Super Bowl stalen titanen Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar en Eminem de show. Die laatste knielde neer tijdens zijn optreden, een gebaar tegen politiegeweld en racisme in de VS. Dr. Dre liet dan weer weten ‘nog steeds geen fan te zijn van de politie’.

De Super Bowl, de finale van het American Football-seizoen in de VS, is een begrip in elke Amerikaanse huiskamer. De wedstrijd lokt jaarlijks zo’n 100 miljoen kijkers voor de buis, terwijl 100.000 toeschouwers de wedstrijd voor maar liefst 6.500 euro live kunnen kijken. De strijd gaat dit jaar tussen de Los Angeles Rams en Cincinnati Bengals. Ze spelen zondagavond lokale tijd in het SoFi-stadion van de Rams in Californië. Countryzangeres Mickey Guyton bracht voor de aftrap het Amerikaanse volkslied.

Aan de rust leidden de Rams die uiteindelijk ook zouden winnen met 23-20. Het is de tweede keer dat het team de Super Bowl wint.

Halftime show

Naast te weten te komen welk team Super Bowl wint, kijken de Amerikanen ook uit naar de halftime show. Sommigen kijken daar zelfs meer naar uit dan naar de wedstrijd zelf. Dit jaar stond in het teken van hiphop en rap. Rapper en producer Dr. Dre was de kern van de show en bracht zowel het openings- als het slotnummer. Hij verscheen op de tonen van ‘The next episode’, een collaboratie uit 2000 tussen hem en Snoop Dogg. Ook die kwam later het podium op en bracht samen met Dr. Dre ‘California love’, een lied van de in 1996 vermoorde rapper Tupac Shakur.

Daarna kreeg het publiek me 50 Cent een verrassingsact die zijn 2003-hit ‘In da club’ bracht. Ook Mary J. Blige was van de partij en zong haar hits ‘Family affair’ en ‘No more drama’. Met zijn 34 jaar was Kendrick Lamar de jongste artiest tijdens de halftime. Fans kregen zijn hits ‘M.A.A.D. city’ en ‘Alright’ te horen.

Knielend activisme

Eminem, ook een protegé van Dr. Dre, bracht ‘Lose yourself’ met Anderson.Paak aan het drumstel. Aan het einde van zijn optreden knielde Eminem neer, een gebaar tegen politiegeweld en racisme in de VS. Daarna begon Dr. Dre aan het slotnummer ‘Still D.R.E.’ waarin ‘still not loving the police te horen was’.

Na het nummer ‘Lose yourself’ knielde Eminem neer. Foto: AFP

Volgens Amerikaanse media kregen de artiesten geen toestemming van de National Football League (NFL) ‘politieke uitspraken’ te doen - in de VS wordt kritiek op de politie vaak als een politieke uitspraak beschouwd. Volgens The New York Post voelde Dr. Dre zich ‘hevig gecensureerd’ tijdens zijn voorbereidingen voor het optreden.

De NFL zou er op gestaan hebben dat de halftime show niet ‘polariserend’ zou zijn. Daarbij zou de organisatie ook zijn zorgen hebben geuit over de tekst ‘still not loving the police’ (‘nog steeds geen fan van de politie’) dat deel uitmaakt van het lied ‘Still D.R.E.’.