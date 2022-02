Rode lantaarn Beerschot kan tegen KV Kortrijk nog eens winnen

Leeft Beerschot dan toch nog? De rode lantaarn kijkt tegen een schier onoverbrugbare kloof naar de veilige zestiende plek aan, maar tegen KV Kortrijk kon Beerschot wel eindelijk nog eens winnen. Dankzij Avenatti – nota bene ex-Kortrijk – en Sebaoui werd het 2-1. Beerschot volgt met nog acht wedstrijden te gaan op tien punten van nummer zestien Zulte Waregem.

Er deugt nog weinig aan Beerschot. Nu werd ook de onveilige hoofdtribune gesloten en alsof het allemaal nog niet genoeg was, bleek er ook nog eens een gat in één van de netten van het doel te zitten. De match begon dus iets later. Op het Kiel is het nooit saai, maar de achterban is de huidige malaise wel kotsbeu. “Winckel buiten”, schreeuwden ze opnieuw de hele tijd.

Ze viseerden natuurlijk Jan van Winckel, de bestuurder die in opdracht van het overkoepelende United World het dramatische transferbeleid bepaalt. Op de bank bij Beerschot zit nu ene Greg Vanderidt. Maar het begon ook allemaal weer slecht. KV Kortrijk speelde Beerschot in de aanvangsfase van het kastje naar de muur.

Vroege voorsprong voor bezoekers

Kortrijk recupereerde Kévin Vandendriessche op het middenveld, maar moet het de komende drie weken zonder Abdelkahar Kadri stellen. De Algerijnse smaakmaker is geschorst en Belhocine greep terug naar Moreno om hem te vervangen. Een goede keuze, want op aangeven van Mbayo kon Moreno met een afgeweken schotje al snel voor 0-1 zorgen.

Maar dat was buiten Avenatti gerekend. De huurling van Union had nog een rekening openstaan bij Kortrijk, zijn eerste club in België. Hij slaagde er op het halfuur in om een prima voorzet van de door de Beerschot-fans constant op de korrel genomen De Smet voorbij Ilic te jagen.

Zou het dan toch? Jawel hoor. Beerschot stoomde door en de nieuwe chouchou Sebaoui zette de Mannekens zowaar op voorsprong: 2-1. En het kon nog erger voor de Veekaa. Moreno moest er af na een contact met Biebauw en Ilic moest nu constant aan de bak. Op een vlam van Shankland voorkwam hij met een prima parade de 3-1 kort voor de rust.

Derby van de armoede

Ook in de tweede helft kreeg Kortrijk nog weinig voor mekaar. Dit dreigt van kwaad naar erger te gaan en het blijft wachten op de eerste Kortrijkse driepunter in 2022. Nog erger: met amper 3 op 21 beginnen na de truien ook de sportieve cijfers donkerrood te kleuren. Volgende zaterdag tegen Zulte Waregem wordt het de derby van de armoede.