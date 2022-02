Club Brugge profiteert optimaal van nederlaag Union

Club Brugge heeft de inhaalrace op Union ingezet. Het won zondagavond dankzij twee goals van Rits relatief eenvoudig van Charleroi (2-0), dat nooit aanspraak maakte op punten. De achtervolging op de leider belooft evenwel nog lang en zwaar te worden.

Na de nederlaag tegen Gent was de druk al niet min voor Club Brugge, en die steeg nog in aanloop naar de match tegen Charleroi. Union had namelijk nog eens zeldzame punten laten liggen, waardoor blauw-zwart opnieuw een beetje kon inlopen op de trotse leider in 1A. Het moest dat wel doen zonder Buchanan (covid), Dost (teen) en Balanta (geschorst). Dat Vormer dan zelfs nog op de bank zat, was wel opvallend. Het zal het humeur van de Nederlander alvast geen deugd hebben gedaan.

Was zijn ploeg zonder hem wél plots flitsender? Helemaal niet. De pijnpuntjes van de afgelopen weken kwamen opnieuw naar boven. Te weinig diepgang, te weinig beweging en snelheid, te weinig dreiging. Toch was Club wel de betere ploeg, met De Ketelaere als exponent. Hij bezorgde Sobol onder andere een niet te missen kans: Kamara pakte. Na het halfuur kon Club Brugge dan toch op voorsprong klimmen na een goede actie van Odoi. Die zette zich door op het middenveld en kreeg de bal onorthodox tot bij de lopende Rits, die als een volleerde aanvaller afwerkte. 1-0 voor Club, dat wel beter moest gaan voetballen.

Geen derde goal

Want Charleroi is niet de eerste de beste en probeerde zelf ook te dreigen. En net na de rust scoorde het bijna. Kayembe schotelde Bayo de gelijkmaker voor, maar die laatste slaagde er nog in om te missen. Ook de buitenspelvlag ging nog de lucht in. Club antwoordde via Skov Olsen, die doorbrak op rechts. Na een flukse beweging knalde de Deen de bal net voorlangs, waardoor de aanwinst nog steeds op zijn eerste goaltje voor Club wacht. Dat gezegd zijnde: zondagavond zag je dat zijn vorm groeiende is. Het beste bewijs daarvan was de prima assist op de 2-0 van alweer Rits, die duidelijk zijn neus voor doelpunten meegenomen had. Rits in de spits: het bekt nog lekker ook.

Het tweede doelpunt maakte wel iets los, want Club ging comfortabeler voetballen. Charlerloi voelde ondertussen dat het kalf al meer dan half verdronken was. De mooiste aanval kwam tijdens het slotkwartier, toen Vanaken en De Ketelaere de tegenstand op het middenveld op het een hoopje speelden. Vanaken bediende daarna Skov Olsen, maar die zag zijn schot gepareerd door Kamara. Even later kon Skov Olsen alwéér niet scoren: zijn stiftballetje voor de doelman was veel te flauw. Dat die derde goal niet viel, was eigenlijk een half wonder. Ook de prima ingevallen Sandra zag een bal op de lijn gekeerd.

Charleroi probeerde daarom toch nog een eerredder te maken. Eerst zag de ingevallen Tchatchoua zijn poging geblokt door Mignolet, daarna probeerde Gholizadeh het (tevergeefs). Het deerde allemaal niet: Club Brygge kon rustig richting het eindsignaal, met een zege die deugd zal gedaan hebben. De inhaalrace op Union belooft nog lang en zwaar te worden, maar Club begint nu toch aan die achterstand te knabbelen.