De olympische dag in vijf momenten | Sprintkoningin Erin Jackson, shorttrackdames eren overleden collega met goud, chaos op de skipiste

Erin Jackson is de eerste zwarte snelschaatsster die zich tot olympisch kampioene kroont. De Nederlandse estafetteshorttrackvrouwen eerden hun overleden voormalige teamgenote met goud op de 3.000m. Op de reuzenslalom leidde de sneeuw tot chaos en speelden de Belgen niet mee. Herbeleef deze zondag in vijf momenten.

1. Erin Jackson, (zwarte) sprintkoningin van de schaatsbaan

Erin Jackson uit de ‘Sunshine State’ Florida, ze kraakte niet onder de immense druk. De frontvrouw van Team Amerika pakte olympisch goud op de 500m snelschaatsen. Als eerste zwarte vrouw won ze dit seizoen een wereldbekerwedstrijd, in Peking is ze de eerste zwarte vrouw ooit die een snelschaatsmedaille behaalde op de Spelen. Voor de Spelen sierde ze de cover van Sports Illustrated. Daar wordt ze geportretteerd ‘als een zwarte ster in een vrijwel volledig blanke sport’. Bij de mannen ging veelvoudig olympisch kampioen Shani Davis haar voor.

Eigenlijk had Jackson niet eens op de Spelen kunnen staan. In de Amerikaanse trials maakte ze één misslag. Haar teamgenote Brittany Bowe, wel geplaatst en al jaren een vriendin van Jackson, gaf haar selectieplaats aan Jackson. Bowe mocht uiteindelijk meedoen na een aantal afmeldingen van schaatssters van andere landen. Bowe speelde geen rol van betekenis. Zilver is voor Miho Takagi, brons voor Angelina Golikova. Sandrine Tas, met nog weinig snelschaatsjaren in de benen, eindigde als 28ste.

Erin Jackson. Foto: EPA-EFE

2. Een gouden eerbetoon aan hun overleden collega

Een mooier eerbetoon konden ze niet brengen, de Nederlandse shorttrackestafettedames van de 3.000m. Niet toevallig reden ze met een hartje in een panterprint op hun mouw. Het was een symbolisch eerbetoon aan Lara van Ruijven, bijgenaamd Panter Lara, hun ploeggenote die in 2020 overleed aan een auto-immuunziekte. Frontvrouw Suzanne Schulting maakte de klus af en behaalde goud, samen met Yara van Kerkhof, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer. Vier jaar geleden pakte Nederland brons, en toen reed Van Ruijven nog mee. Schulting, aan de NOS: ‘We hebben hier meerdere meetings over gehad. Als team, ook met de mannen en de stafleden. Er zijn hier en daar wat traantjes gelaten. Ze zit nog steeds diep in ons hart. Ik denk dat ze van boven trots heeft meegekeken met en naar ons. Dit is ook haar droom geweest.’

Suzanne Schulting, onklopbaar. Foto: REUTERS

3. Broer van bronzen Hanne Desmet out in kwartfinales 500m

Tot het brons was Hanne Desmet ‘de zus van Stijn’ als het over haar ging. Sinds het historische brons is Stijn op deze Spelen ‘de zus van Hanne’. Stijn Desmet weerde zich kranig op de kwartfinales van de 500m, met een ijzersterke concurrent – veelvoudig wereldkampioen Koreaan Hwang Dae-Heon, of regerend Europees kampioen Konstantin Ivlijev. Hij startte prima, maar kon helaas zijn tweede plek niet behouden. Zijn Winterspelen zitten erop. De 23-jarige Desmet, die nog niet zo lang geleden met een ernstige bacteriële infectie aan het linkerbeen kampte, eindigde op de 1.500 meter als dertiende, tijdens de kwalificaties van de 1.000 meter werd hij gediskwalificeerd. Ik heb niet het maximum uit deze Spelen gehaald.’

Stijn Desmet. Foto: BELGA

4. Chaos op de reuzenslalom, Belgen spelen niet mee

Sam Maes en Dries Van den Broecke haalden de finish niet op de olympische reuzenslalom. Van den Broecke ging na een twintigtal seconden tijdens de eerste run in de fout, Maes leek op weg naar een top-twintig maar miste één van de laatste van de 49 poortjes.

Het behoeft gezegd: hevige sneeuwbuien leidden tot moeilijke omstandigheden op de piste. Amper 54 van de 89 skiërs slaagden erin om het einde te halen van de eerste run. De olympische titel ging uiteindelijk naar de Zwitser Marco Odermatt. Het zilver en brons waren voor respectievelijk de Sloveen Zan Kranjec en de Fransman Mathieu Faivre. ‘Ik zie hier skiërs in de top-vijftien eindigen die ik op de wereldbekers achter me houd’, reageerde Sam Maes. ‘Dan doet dit nog meer pijn. Maar ik, en niemand anders, heb een domme fout gemaakt. Ik wil me verontschuldigen bij iedereen die thuis hiervoor is opgestaan. Ik wil dit woensdag rechtzetten in de slalom.’ Ook Van den Broecke en Armand Marchand skiën de slalom.

Sam Maes miste in extremis een poortje op de reuzenslalom. Foto: AFP

5. Marte Olsbu Røiseland, slokop van het biatlon

Marte Olsbu Røiseland mag nog wat plaats maken in haar prijzenkast. In Peking behaalde ze haar derde gouden medaille. Ditmaal was de Noorse de snelste in de 10 km achtervolging. Marte Olsbu Røiseland, die bij de start een voorsprong van 30 seconden kreeg na haar zege in de sprint, klokte een tijd van 34.46.9, waarbij ze eenmaal in de fout ging bij het schieten. In Zhangjiakou, waar het constant sneeuwde, was Røiseland ruim anderhalve minuut sneller dan de Zweedse Elvira Öberg. De Noorse Tiril Eckhoff behaalde brons. Ingrid Landmark Tandrevold lag op koers voor brons, halverwege de slotronde was ze derde. Maar helemaal uitgeput kwam ze uiteindelijk als veertiende over de streep, waarna ze medische verzorging nodig had. Niet voor niets is biatlon de zwaarste wintersport.