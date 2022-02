Orban hint voor het eerst op Hongaars vertrek uit EU

Tijdens zijn ‘State of the Union’-toespraak zaterdagavond heeft de Hongaarse premier Viktor Orban voor het eerst gehint op een eventuele exit van Hongarije uit Europa. De timing is niet toevallig.

Zijn boodschap was eigenlijk veeleer economisch (en electoraal) van aard. De Hongaarse eerste minister Viktor Orban kondigde zaterdagavond tijdens een soort van ‘State of Hungary’ aan dat hij het prijsplafond voor benzine nog eens drie maanden zou verlengen, en dat er tot eind juli eind juni een limiet wordt gesteld aan de hypotheekrentetarieven voor particulieren.

Zijn jaarlijkse nationale toespraak was grotendeels bedoeld voor de Hongaren, want hij markeerde het officieuze begin van de electorale campagne van Orbans conservatieve partij Fidesz.

Maar de buitenwereld onthield vooral een andere passage. Orban hintte namelijk voor het eerst zelf op een mogelijk vertrek van Hongarije uit de Europese Unie. Volgens de rechtse nationalistische politicus voert de EU ‘een heilige oorlog, een jihad’ onder het mom van de rechtsstaat. Europa moet ‘tolerant’ zijn ten aanzien van Hongarije, anders kunnen Brussel en Boedapest niet langer hetzelfde pad bewandelen, zei Orban.

Woensdag uitspraak

De timing is geen toeval. Niet alleen vinden op minder dan 50 dagen verkiezingen plaats in Hongarije, ook en bovenal zal het Europees Hof van Justitie zich woensdagochtend uitspreken over het nieuwe rechtsstaatmechanisme van de EU, in een zaak die Hongarije en Polen aanhangig hebben gemaakt. Volgens het mechanisme kunnen EU-landen die de principes van de rechtsstaat met de voeten treden, minder Europese subsidies krijgen.

Volgens Orban moet de Europese Unie verenigd blijven, ondanks de ‘culturele vervreemding’ die volgens hem ontstaan is. ‘Verdraagzaamheid is de enige oplossing. Alleen zo kunnen we op het gezamenlijke pad blijven’, zei hij. Hongarije wil niet zoals West-Europa worden, liet Orban verstaan. Dus de EU zal water bij de wijn moeten doen en de verschillen aanvaarden.

De vraag is maar of Europa dát zal doen. Vanuit Europese hoek wordt al langer gespeculeerd over een ‘Hongarexit’. Toen de Nederlandse premier Mark Rutte midden vorig jaar voor het oog van de camera’s Hongarije voor het blok zette, kreeg hij veel bijval. ‘Hongarije moet op de knieën. Ofwel ben je lid van de EU en deel je de waarden­gemeenschap, ofwel ga je eruit’, aldus een ongezien scherpe Rutte. Aanleiding was de Hongaarse antihomowet, die haaks staat op de Europese waarden.

Orban reageerde destijds op Twitter: ‘Zolang ik leef, zal ik met al mijn kracht vechten zodat het Hongaarse volk nooit zal moeten knielen voor iemand als Rutte of een andere koloniaal.’ Tijdens zijn speech van dit weekend kwam hij er met deze woorden op terug: ‘De vader is een man, de moeder is een vrouw, en laat onze kinderen gerust.’

‘De bureaucraten’

EU-lidmaatschap wordt verdedigd door bijna 80 procent van de Hongaarse bevolking. Het is niet de eerste keer dat Orban felle kritiek uit op ‘de bureaucraten in Brussel’, maar hij heeft er nog nooit mee gedreigd de deur van de EU achter zich toe te trekken. Op 3 april verkiezen de Hongaren zoals gezegd een nieuw parlement. Orbans Fidesz is met de verenigde oppositie verwikkeld in een nek-aan-nekrace.

Volgens de britse krant The Guardian hoopt Orban de voormalige Amerikaanse president Donald Trump binnenkort naar Boedapest te halen om zijn herverkiezingscampagne een boost te geven. Orban en Trump zijn altijd grote fans geweest van elkaar, voor de aanhangers van de conservatieve Hongaarse premier is Trump zelfs een ‘icoon’. Alleen zou covid natuurlijk roet in het eten kunnen strooien...

Maar eerst moet Viktor Orban, al dan niet tegen wil en dank, het vizier op Europa richten. Het arrest van het EU-Hof over het Europese rechtsstaatmechanisme wordt rechtstreeks uitgezonden via streaming.