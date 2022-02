Chaos troef in schoot van ‘vrijheidskonvooien’

Er zijn meerdere aanwijzingen dat er grote verdeeldheid heerst onder de deelnemers van de zogenaamde ‘vrijheidskonvooien’. Omdat Parijs is uitgedraaid op een ontgoocheling, is het nu wat onduidelijk hoe het verdergaat. Wel zouden er verschillende wagens onderweg zijn naar Brussel.

Protest in Parijs Foto: EPA-EFE

Enkele honderden voertuigen die zaterdag nog deelnamen aan de ‘vrijheidskonvooien’ waarmee geprobeerd werd Parijs lam te leggen als protest tegen de coronamaatregelen (en het vaccinatiebeleid), hebben zondag de Franse hoofdstad verlaten om koers te zetten naar Brussel, waar de manifestanten maandag actie willen voeren.

In Frankrijk werden zaterdag 97 mensen opgepakt en werden alles samen 513 bekeuringen uitgeschreven, maar al bij al slaagden de ordediensten erin om de actie onder controle te houden. De vrijheidskonvooien vormen een internationale beweging die komt overgewaaid uit Canada.

Volgens een bron bij de Franse politie hebben zondag in de vroege ochtend zowat 450 voertuigen de rand rond Parijs en het Bois de Boulogne, ten westen van de hoofdstad, verlaten. In de loop van de ochtend en middag kunnen zich nog extra deelnemers bij het konvooi aansluiten. Politiebronnen spreken van een ‘10 procent’ van de manifestanten in Frankrijk, die onderweg zou zijn naar Brussel.

‘België op slot’

Uit berichten op sociale media blijkt dat de sfeer wat omgeslagen heeft: de ontgoocheling van zaterdag - in heel Frankrijk kwamen zo’n 32.000 mensen op de been, wat weinig is voor het land - heeft de euforie doen wegebben en het sluimerende wantrouwen gevoed. Sommige manifestanten verdenken Telegram en andere sociale mediakanalen ervan te zijn ‘geïnfiltreerd’, en willen daarom niet meer naar Brussel afreizen. Of ze wijken uit naar een ander kanaal (Disord, Zello) om verder te overleggen.

In meerdere Freedom Convoy-groepen wordt de theorie gedeeld dat bepaalde deelnemers eigenlijk vermomde tegenstanders zijn, die het protest willen counteren. Ook reeds gekende complottheorieën (chemtrails) blijven populair onder de deelnemers. Vanuit ons land zijn er ook een aantal mensen die onderdak proberen te organiseren voor de deelnemers, door een beroep te doen op vrijwilligers die een slaapplek over hebben.

Anderen vrezen België niet te zullen binnen geraken - ze zien ons land als een versterkte burcht - en stellen voor om de route naar Straatsburg om te leggen. Volgens De Standaard-journalisten ter plaatse doet het gerucht de ronde dat België ‘op slot’ is en dat het verloren moeite (en benzine) is om door te stoten.

Paraatheid

In ons land doen de ordediensten er alles aan om te verhinderen dat Brussel maandag geblokkeerd wordt. De politie is paraat, maar weet ondertussen niet goed meer wat te verwachten. Bedoeling is om alle manifestanten af te leiden naar Parking C op de Heizel, waar een statische betoging zou gedoogd worden. Een manifestatie elders in Brussel is verboden.

Samen met @AnneliesVl en @rudivervoort, hebben we de beslissing genomen om het “Vrijheidskonvooi” te verbieden, dat geen toelating kreeg omdat er geen aanvraag werd ingediend.



Niet alleen vanuit Frankrijk, maar ook vanuit Nederland en Duitsland zouden deelnemers worden verwacht. In Het Nederlandse Den Haag werden zondagochtend verschillende manifestanten ingesloten dor de politie. Op de sociale media circuleert een lijst met plaatsen van afspraak - doorgaans tankstations aan grote invalswegen - om maandag in stoet naar Brussel te komen. Ook vandaag was er al afgesproken om samen te komen op bepaalde punten, maar een VTM-reporter die aanwezig was op één van die punten, trof er de spreekwoordelijke twee man en een paardenkop aan.

Het UZ Brussel meldt dat het moeilijk in te schatten is of en wanneer er acties zullen plaatsvinden. Indien er toch blokkades plaatsvinden, dan kan het ziekenhuis mogelijk moeilijk beschikbaar zijn. ‘We raden alvast aan de algemene berichtgeving op te volgen en maandag de nodige marge in te bouwen om tijdig naar het ziekenhuis te komen’, klinkt het. Hetzelfde geldt voor Brussels Airport, dat reizigers aanraadt hun voorzorgen te nemen. ‘Hou de actualiteit in de gaten, kom op tijd en neem indien mogelijk de trein’, klinkt het bij woordvoerster Nathalie Pierard.

Recht om te besmetten?

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) uitte zondagochtend in De Zevende Dag scherpe kritiek op de ‘vrijheidskonvooien’, die het recht claimen om anderen te besmetten en ziek te maken. ‘Vindt u dat een burgerlijke vrijheid, is dat een fundamenteel recht?’, vroeg Vandenbroucke zich af.

De demonstranten hebben geen eendrachtige eisenbundel. Alles wijst erop dat de grote meerderheid zich wil laten horen tégen de coronamaatregelen, het covid safe ticket en/of het vaccinatiebeleid, maar er zijn ook mensen die een meer algemene onvrede willen laten horen. Zo zouden in Parijs verschillende gilets jaunes mee zijn opgestapt zaterdag. De gele hesjes lieten midden 2018 voor het eerst van zich horen, toen ze protesteerden tegen de gestegen (brandstof)prijzen en andere kosten voor levensonderhoud.